Омича лишили авто после 177 штрафов ГИБДД

В Омске судебные приставы арестовали автомобиль омича в счет погашения штрафов за нарушения правил дорожного движения.

43-летний омич за год получил 177 административных штрафов ГИБДД. Большую часть - за превышение скорости. Однако рассчитываться с долгами любитель быстрой езды не торопился.

- Он пытался убедить судебных приставов в том, что из-за скорых изменений в законодательстве все штрафы "обязательно отменят", - исполнителям закона просто нужно подождать, - сообщили в УФССП России по региону. - Однако согласно Федеральному закону "Об исполнительном производстве" задолженность должна быть погашена в установленный для добровольного исполнения срок, который в данном случае истек.

Судебные приставы установили местонахождение принадлежащего должнику автомобиля - минивэна Mazda 2001 года выпуска. Транспортное средство было арестовано и доставлено на специализированную стоянку. Если омич в ближайшее время не рассчитается с долгами - автомобиль продадут.

Помимо этого, судебные приставы наложили арест на дачный участок горожанина. Как выяснилось, он не оплачивал не только штрафы, но также и налоги, аренду и "коммуналку".