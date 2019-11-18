Дело в взрывах на шахте "Северная" в Воркуте передано в суд

В Следственном комитете РФ сообщили о завершении расследования по делу о взрывах на шахте "Северная" в Воркуте. Уголовное дело передано в суд.

На скамье подсудимых окажутся четырнадцать человек - от электрослесаря и механика участка до технического директора АО "Воркутауголь". Всем им предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности (часть 3 статьи 217 Уголовного кодекса РФ). Наказание по этой статье варьируется от принудительных работ сроком на пять лет до лишения свободы на срок до семи лет.

Еще один фигурант дела - госинспектор Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора. Его обвиняют в халатности (часть 3 статьи 293 Уголовного кодекса РФ).

Напомним, 25 и 28 февраля в горных выработках угольной шахты "Северная" произошли взрывы метановоздушной смеси. Погибли 36 человек (сотрудники АО "Воркутауголь" и горноспасатели), семнадцать были травмированы.

Следствие пришло к выводу, что к трагедии привели систематические нарушения требований промышленной безопасности, а также стремление руководства предприятия во что бы то ни стало выполнить план по добыче угля.

Как рассказывают в СК, в шахте систематически пренебрегали проветриванием горных выработок. Это привело к чрезмерной загазованности. Более того, функция автоматического отключения электричества при повышении концентрации метана была намерено выведена из строя. Есть вопросы и к работам по так называемому "принудительному разупрочнению кровли". Фактически требования безопасности в "Северной" не соблюдались, заключают в СК.

Известно, что в результате первого взрыва 25 февраля погибли тридцать человек. Через день после аварии на это место направили горноспасателей и работников угледобывающей организации для ликвидации последствий. При этом, как сообщают в СК, руководство знало, что возможен новый взрыв. И в ночь на 28 февраля он произошел. Погибло еще шестеро.

Из всех фигурантов дела свою вину признал только заместитель начальника участка аэрологической безопасности. Остальные отрицают свою причастность к взрывам.