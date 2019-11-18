Для фигуранта дела о теракте в Петербурге попросили пожизненное заключение

В Санкт-Петербурге продолжается судебный процесс над обвиняемыми в организации теракта в метрополитене. Как сообщает из зала суда корреспондент ТАСС, сегодня прокурор Надежда Тихонова попросила суд признать виновными всех одиннадцать фигурантов уголовного дела, а главного из них осудить на пожизненное заключение. По данным следствия, он финансировал теракт, а также общался со смертником.

Напомним, трагедия произошла 3 апреля 2017 года. В петербургском метрополитене прогремел взрыв. В результате пятнадцать человек погибли, 67 получили ранения.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов в день трагедии пронес в метро Петербурга два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", но ее успели обезвредить спецслужбы. Вторая бомба вместе со смертником взорвалась в подземке между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

На скамье подсудимых - одиннадцать человек, среди них одна женщина. Ни один из обвиняемых свою вину в теракте не признал.