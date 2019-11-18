Крымским министрам предложили ответить на 40 вопросов

Среди претендентов на правительственные кресла - 83 крымчанина, семь севастопольцев и 27 жителей различных регионов материковой России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Вологды, Екатеринбурга, Краснодарского, Камчатского и Пермского края, Челябинской, Свердловской, Амурской, Нижегородской, Самарской, Пензенской, Новосибирской, Тюменской, Омской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Татарстан и Башкортостана.

Соискателей тестируют на знание русского языка, основ Конституции РФ, законодательства о госслужбе, о противодействии коррупции, а также знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий. В оргкомитете конкурса пояснили, что допущенные к тестированию соискатели после регистрации приглашаются на индивидуальное рабочее место с компьютером и в течение 60 минут проходят тестирование, отвечая на 40 вопросов. Сотрудник-администратор поясняет правила прохождения теста, помогает запустить тест, распечатать результат и ознакомить с ним под подпись.

И. о. министра строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов перед тестированием признался, что абсолютно уверен в положительном результате, и вообще проходить подобные тесты ему не впервой.

- Я два года назад проходил курсы в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, - рассказал он. - Учился полгода, и там тестирования всегда были.

И. о. министра спорта Крыма Ольга Торубарова считает, что подобное задание нацелено на то, чтобы и действующие главы министерств, и остальные желающие войти в состав республиканского правительства подтвердили уровень своих знаний.

- Ничего критического здесь нет, - уверена она. - Просто надо прийти и сделать то, что мы умеем. Другое дело, при собеседовании ты можешь раскрыть весь свой потенциал. Не случайно сейчас ведется много споров о том, объективен ли единый государственный экзамен для школьников или нет. Все-таки тесты - ограниченные вопросы, на которые надо ответить "да" или "нет". А при собеседовании могли бы раскрываться грани личности, о которых конечно в тестах не узнать. Тем не менее, нам остается только играть по тем правилам, которые установлены.

Торубарова отметила, что на портале госслужбы представлены тесты для самоконтроля, позволяющие подготовиться к тестированию в рамках "Твоего правительства".

- Они без ответов и подразумевают совершенно разные блоки: от основ русского языка до знания информатики и законодательства РФ, - уточнила руководитель крымского минспорта.

Со своей стороны и. о. министра транспорта республики Сергей Карпов, пройдя тестирование, рассказал, что в подобной форме сдавал экзамен впервые, а к самому нему не готовился, поскольку изначально "не было ясно, к чему готовиться".

- Задание были несложные, - пояснил он. - Однако встречались элементарные вопросы, которые связаны с текущей деятельностью, но заставляют обратить внимание на источник: сам ответ ты знаешь, а необходимо указать, откуда такой ответ следует.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о запуске кадрового проекта "Твое правительство", который поможет подбору и назначению эффективных управленцев в Совет министров региона. По словам Аксенова, всех претендующих на замещение должностей министров пропустят через многоступенчатую систему оценки профессиональных и личностных качеств, а на заключительном этапе - через теледебаты в прямом эфире.