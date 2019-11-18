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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске возбудили дело после пожара на нефтебазе

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Новороссийске по факту пожара на нефтебазе следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ .

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СК, в результате инцидента из-за ожогов различной степени тяжести пострадали шесть человек в возрасте от 22 до 35 лет, двое из которых - 22-летний и 28-летний мужчины - скончались в больнице. Четверо продолжают лечение.

По версии следствия, 7 ноября с 8 до 9 часов утра на промышленной площадке нефтебазы предположительно во время производства сварочных работ произошло воспламенение паров нефтепродуктов подземного резервуара.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства пожара. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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