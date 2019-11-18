В Новороссийске возбудили дело после пожара на нефтебазе

В Новороссийске по факту пожара на нефтебазе следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ .

Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СК, в результате инцидента из-за ожогов различной степени тяжести пострадали шесть человек в возрасте от 22 до 35 лет, двое из которых - 22-летний и 28-летний мужчины - скончались в больнице. Четверо продолжают лечение.

По версии следствия, 7 ноября с 8 до 9 часов утра на промышленной площадке нефтебазы предположительно во время производства сварочных работ произошло воспламенение паров нефтепродуктов подземного резервуара.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства пожара. Расследование уголовного дела продолжается.