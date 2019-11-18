На Кубани скончался второй пострадавший при пожаре на нефтебазе "Грушовая", который произошел в Новороссийске 7 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения Краснодарского края.

По данным агентства, второй пострадавший скончался в реанимации Краснодарской краевой клинической больницы.

Напомним, ЧП на крупной нефтебазе компании "Черномортранснефть" произошло при проведении работ в железобетонном резервуаре объемом 10 тысяч кубических метров. Там вспыхнула газовоздушная смесь.

Огонь был ликвидирован за полчаса и не повлиял на работу самой нефтебазы, однако в результате ЧП пострадали шесть человек. Все они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже сообщалось, что один из них скончался.