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Рубрика: В мире

Трамп раскритиковал назвавшую "неподобающим" разговор с Зеленским сотрудницу

Фото: AP Photo/ Evan Vucci Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Фото: AP Photo/ Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп раскритиковал помощницу вице-президента Майкла Пенса Дженнифер Уильямс, заявившую, что телефонный разговор между американским лидером и его украинским коллегой Владимиром Зеленским показался ей "неподобающим".

Еще одну беседу Трампа с Зеленским опубликовали в США

Глава Белого дома предложил Уильямс прочитать обе расшифровки разговоров, а также посмотреть недавно сделанное Украиной заявление. После этого Трамп порекомендовал помощнице Пенса встретиться с его противниками и вместе "разработать атаку на президента получше", - написал американский лидер в Twitter.

Стенограмма слушаний с Уильямс была опубликована 16 ноября. Ранее выступая на закрытых слушаниях в Палате представителей она заявила законодателям, что беседа президентов США и Украины показалась ей "необычной и неподобающей", пишет ТАСС.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
В день слушаний по импичменту предвыборный штаб Трампа собрал 3 млн долларов

Напомним, июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне, став поводом для начала процедуры импичмента. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.

Отметим, что демократ Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов республиканца Трампа на предстоящих в ноябре будущего года президентских выборах в Соединенных Штатах.

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