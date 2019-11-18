Трамп раскритиковал назвавшую "неподобающим" разговор с Зеленским сотрудницу

Президент США Дональд Трамп раскритиковал помощницу вице-президента Майкла Пенса Дженнифер Уильямс, заявившую, что телефонный разговор между американским лидером и его украинским коллегой Владимиром Зеленским показался ей "неподобающим".

Глава Белого дома предложил Уильямс прочитать обе расшифровки разговоров, а также посмотреть недавно сделанное Украиной заявление. После этого Трамп порекомендовал помощнице Пенса встретиться с его противниками и вместе "разработать атаку на президента получше", - написал американский лидер в Twitter.

Стенограмма слушаний с Уильямс была опубликована 16 ноября. Ранее выступая на закрытых слушаниях в Палате представителей она заявила законодателям, что беседа президентов США и Украины показалась ей "необычной и неподобающей", пишет ТАСС.

Напомним, июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне, став поводом для начала процедуры импичмента. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.

Отметим, что демократ Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов республиканца Трампа на предстоящих в ноябре будущего года президентских выборах в Соединенных Штатах.