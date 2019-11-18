В Южной Корее демонстранты выступили против выплат за содержание войск США

Несколько демонстраций состоялись в понедельник в столице Республики Корея. Их участники - представители 50 неправительственных организаций и конфедерации профсоюзов - выступают против требований США в пять раз увеличить выплаты на содержание американских войск в стране.

Акции прошли около здания Института оборонных исследований, где 18 ноября начнется очередной раунд переговоров на эту тему с представителями Вашингтона, пишет ТАСС. Демонстранты призвали правительство Южной Кореи заморозить платежи и начать переговоры о сокращении либо полном выводе из страны 28-тысячного американского контингента.

По мнению участников акций протеста, Вашингтон пытается использовать свое присутствие в Южной Корее для сдерживания Китая и России, при этом стремясь возложить все расходы на Сеул. Известно, что вечером активисты планируют провести митинг со свечами возле резиденции американского посла в Сеуле.

В этом году расходы Южной Кореи на содержание контингента США были повышены на 8,2%, до 1,04 триллиона вон (915 миллионов долларов). Позже стало известно, что США выставили Сеулу счет на 4,7 миллиарда долларов, настаивая, чтобы Южная Корея платила за содержание подразделений американских вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова.

Южнокорейское правительство настаивает, что вопрос увеличения расходов на оборону требует ратификации в парламенте и попадает под парламентский контроль. Однако при включении в стоимость содержания американских войск за рубежом невозможно будет проводить проверки, и за это Сеул платить не готов.