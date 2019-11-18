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18.11.2019 05:57
Рубрика: В мире

В КНДР прошли учения воздушного десанта под руководством Ким Чен Ына

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын лично руководил военными маневрами по высадке подразделений воздушного десанта, которые входят в состав ВВС и ПВО республики. По итогам учений лидер КНДР выразил удовлетворение слаженными действиями десантников и назвал их "смелыми, надежными и настоящими воинами".

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Ким Чен Ын также поручил проводить подобные тренировки подразделений воздушного десанта внезапно, не придерживаясь правил и регламентов, в самых сложных условиях, приближенных к реальному бою, сообщает ТАСС, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее лидер Северной Кореи посетил учения военно-воздушных сил и ПВО страны. Он остался доволен работой пилотов, продемонстрировавших "непобедимую мощь" летного корпуса КНДР.

Между тем, США и Южная Корея заявили, что откладывают запланированные совместные военные учения ВВС Vigilant Ace. Пхеньян не раз заявлял, что считает учения, проходящие, как правило, недалеко от границы Северной Кореи, "провокационными". По словам главы Пентгона, такое решение - "акт доброй воли, а не уступка КНДР. Мы стремимся создавать условия, способствующие дипломатии и миру".

В мире Восточная Азия Северная Корея
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