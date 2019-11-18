В Кремле переадресовали в ФСБ вопросы по украинским кораблям

Передача Киеву кораблей, задержанных год назад в Керченском проливе за нарушение границы, не связана с международным трибуналом. За подробностями в Кремле предложили обратиться в Погранслужбу ФСБ.

Еще весной Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал освободить украинские военные корабли и моряков. В Москве считают, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения такого иска.

"Это никак не связано с международным трибуналом", - сказал сегодня на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение передать корабли Украине.

"На этих кораблях было совершено нарушение государственной границы РФ. Соответственно, этим занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности, поэтому просим обращаться за комментариями туда", - переадресовал представитель Кремля.