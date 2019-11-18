В КЗ "Зарядье" состоится российская премьера оратории "Андрей Рублев"

Партитуру оратории "Андрей Рублев" написал епископ и официальный композитор Ватикана монсеньор Марко Фризина. А решение об осуществлении этого совместного проекта Русской Православной и Римско-католической церквей было принято на заседании Комиссии по культуре в Ватикане.

Мировая премьера партитуры прошла 20 января 2019 года в кафедральном соборе Рима - базилике Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме. Произведение уникально тем, что написано католическим священником к тридцатилетию прославления православного святого в лике святых (2018).

Премьеру в Риме исполняли Московский Синодальный хор, хор Римской епархии и итальянский симфонический оркестр Fideles et Amati.

Первое исполнение в России представят солисты, объединенный состав хоров: Московского Синодального, Хора Московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове, Молодежного Синодального хора, а также российский оркестр Voce Anima. Дирижировать премьерой будет сам автор.

Маэстро Марко Фризина - современный итальянский композитор, работающий на стыке жанров классической, церковной и спиритуальной музыки, умело подкрашенной музыкальной палитрой, включающей джаз, панк, рок, популярную киномузыку таких прославленных итальянцев, как Нино Рота и Энио Морриконе.

Сюжетной канвой оратории "Андрей Рублев" послужили "беседы" двух величайших русских иконописцев XV века: Андрея Рублева и его наставника Даниила Черного, создавших росписи Успенского собора во Владимире и скончавшихся почти одновременно около 1430 года. Как утверждают исторические источники, тесная духовная связь двух "сопостников" сохранялась до самой их смерти. "Чудные добродетельные старцы", "любовь к себе велику стяжавше", остались в веках как "всех превосходящи живописцы" и "в добродетелях совершенны" иноки…

Прямая речь

Алексей Пузаков,

художественный руководитель Московского Синодального хора:

- Идея сочинения родилась у монсеньера Марко Фризина после знакомства с киношедевром Андрея Тарковского "Андрей Рублев". С первых звуков произведение захватывает тем, что, наряду с итальянскими текстами, композитор использует и церковно-славянский язык. Все это воплощается в чисто итальянском лирическом современном мелодизме, а также интонациях русских православных песнопений. В основном, - это традиционные монастырские напевы, близкие к старинному обиходу, к изучению которых, композитор подошел серьезно. Создается интересный, и даже неповторимый музыкальный синтез, который легко ложится на слух и помогает слушателю проникнуть в смысл этого произведения: в творчестве Андрея Рублева мы видим ориентиры традиционных христианских ценностей любви и взаимопонимания".

Оратория имеет единую форму без перерывов между частями. Композиционное решение (в котором есть вступление, кульминация и финал) строится на диалогах и размышлениях. Они поддерживаются хоровыми фрагментами в исполнении большого смешанного состава. Особо выделены группы мужского хора, которые как раз и поют древние монастырские обиходные песнопения.

Интерпретация оратории, как бы дополняется самим автором - Марко Фризина является одновременно и композитором, и дирижером, и священником. Это чувствуется в его образе и жесте. Он спокоен и несколько отрешен, все эмоции чувствуются у него внутри: это просветленный лик человека, посвятившего свою жизнь Богу.

Отмечу также, что исполнению оратории "Андрей Рублев" как нельзя лучше отвечает современный зал "Зарядье". Такое человеческое сообщество, когда зрители окружают сцену и музыкантов на ней, дает дополнительный смысл, - все мы как бы находимся в едином духовном созерцании того, о чем нам рассказывает музыка.

Кстати

Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры РФ.

Партии в оратории 24 ноября в зале "Зарядье" исполнят: Андрей Рублев - Михаил Туркин (баритон), Даниил Черный - Иван Любимов (тенор), Марфа - Варвара Федотова (сопрано), Мать -Евгения Кузнецова (контральто), Гавриил - Константин Федотов (бас).

Партия органа - титулярная органистка римско-католического кафедрального собора Москвы Анна Ветлугина.

В первом отделении концерта также прозвучат духовные сочинения П. Чеснокова, А. Шнитке, А. Вискова, Митрополита Илариона (Алфеева), Марко Фризины и др.

Справка "РГ"

Монсеньор Марко Фризина родился в Риме в 1954 году. Окончил знаменитую римскую Консерваторию святой Цецилии. Рукоположен в священники в 1982?году. Является основателем и дирижером Хора Римской епархии, с которым принимает участие в наиболее важных богослужениях, в том числе совершаемых Папой Римским. В настоящее время - консультант Папского совета по содействию новой евангелизации и настоятель базилики святой Цецилии в Трастевере. Автор литургических песнопений, музыки ко многим художественным и телевизионным фильмам на религиозные и исторические сюжеты.