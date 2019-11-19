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21 ноября Xiaomi привезет в Россию самый дешевый NFC-смартфон Redmi. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
19.11.2019,  
15:13
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

В грядущий четверг, 21 ноября, компания Xiaomi проведет в Москве презентацию своих новых продуктов. Информация об этом появилась на официальной странице производителя в Facebook.

Одним из гаджетов, которые компания покажет на мероприятии, скорее всего, станет Redmi Note 8T - самый дешевый аппарат в линейке Redmi, оснащенный модулем NFC для бесконтактных платежей.

Европейский анонс Redmi Note 8T состоялся в начале ноября. До этого самым дешевым аппаратом Xiaomi/Redmi был мощный игровой Redmi Note 8 Pro, функциональность которого для многих была излишней. Теперь у тех, кто хочет недорогой смартфон c NFC, появилась альтернатива по приемлемой цене.

В Европе стоимость новинки стартует от 199 евро. Можно предположить, что на российском рынке аппарат будет стоить сравнимо - около 14 тысяч рублей.

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