Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в экипажи "Союзов"

Впервые за девятнадцать лет ни один американский астронавт не вошел в список экипажей кораблей "Союз", которые направятся на МКС. Все места на космических кораблях в октябре 2020 года и весной 2021 года закреплены за россиянами.

Состав экипажа был утвержден межведомственной комиссией, передает РИА Новости. Ранее в экипаж из трех человек для полета на орбиту всегда входил один или два иностранных астронавта.

Директор НАСА Джим Брайденстайн обратился к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину с просьбой предоставить по одному месту в этих кораблях американским астронавтам в связи с задержкой полетов новых американских космических кораблей. "Роскосмос" и НАСА в настоящее время обсуждают возможные варианты решения данного вопроса. Ранее Брайденстайн заявлял о том, что НАСА не допустит отсутствия астронавтов США на МКС.

Сейчас "Союзы" являются единственными пилотируемыми кораблями, которые выполняют полеты к МКС. Вашингтон рассчитывает возобновить пилотируемые полеты к станции на своих космических кораблях в первой половине 2020 года, однако конкретные сроки пока не озвучиваются. В США разработкой пилотируемых шаттлов занимаются компании Boeing и SpaceX.