Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов:

Так называемая "черная пятница" проводится в России уже не первый год. А традиция устраивать ее пришла к нам из США. Поначалу она была воспринята весьма настороженно. Но со временем и продавцы, и покупатели оценили выгоду от таких мегараспродаж и стали активнее в них участвовать.

Продавцы в данном случае выигрывают на оборотах. И существенно. Они хоть и продают товары со скидкой, но при этом прибыль их не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. За счет увеличения объема продаж. Покупатели же приобретают желанную или нужную вещь по меньшей цене. Все остаются в плюсе. Правда, последние лишь в том случае, если подойдут к процессу шопинга довольно основательно. Мне бы хотелось дать потребителям несколько советов, как выгодно закупаться в "черную пятницу" и действительно экономить.

Во-первых, необходимо заранее составить список предполагаемых покупок. Дабы не возникало соблазна приобрести что-нибудь совершенно ненужное, но продающееся с большой скидкой. Во-вторых, опять же заранее ознакомиться с ценами на товары из списка в разных магазинах. Сейчас это вообще не проблема и не займет много времени. Интернет, как говорится, в помощь. Несколько кликов мышкой или нажатий на смартфоне - и все цены перед глазами. Остается только сравнить и выбрать наиболее привлекательные. В-третьих, в сам период распродаж не стоит обращать внимание ни на какие рекламные лозунги продавцов, как то: "Скидки до 90 процентов!", "Тотальная ликвидация" и им подобные. Нужно смотреть лишь на стоимость выбранных вами товаров. Упали ли именно они в цене и если да, то на сколько. Понятно, что где-то скидка на данную позицию может быть меньше, где-то больше, а где-то ее не будет совсем. А все эти кричащие вывески про скидку 50-70-90 процентов - лишь завлекаловка. Я не говорю, что это обман. Вовсе нет. Фокус в том, что с такими большими скидками в магазинах выставляются лишь несколько товаров, зачастую не самых ходовых. Скидки же на все остальные гораздо скромнее. В данном случае продавцы рассчитывает на тех покупателей, которые заранее не проводили мониторинг цен.

Ну и, в-четвертых, не стоит торопиться. Не купите, что хотели, в эту распродажу, так приобретете в следующую. Это в Америке "черная пятница" проводится всего раз в году, а у нас постоянно действуют какие-то акции. Регулярные так называемые киберпонедельники, предновогодние распродажи, сезонные скидки и так далее и тому подобное. Одна торговая сеть говорит, что у них каждый день "черная пятница", другая же заявляет, что у нас каждая пятница "черная". В общем, не надо никуда спешить и поддаваться всеобщему ажиотажу. А нужно совершать покупки с умом - тогда точно не прогадаешь.