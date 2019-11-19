Дело экс-главбуха "Седьмой студии" отправлено на новое рассмотрение

Президиум Мосгорсуда согласился с Генпрокуратурой и отменил решение Мещанского суда о возвращении прокурору дела бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Согласно решению высшей инстанции столичного суда, дело Масляевой, обвиняемой в мошенничестве, будет направлено в Мещанский суд на новое рассмотрение и с новым составом суда.

Мещанский районный суд 11 апреля постановил вернуть дело прокурору для устранения процессуальных недостатков. Это было связано с тем, что по мнению суда, гособвинение, в частности, не конкретизировало роль бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" в совершенном преступлении. Кроме того, по мнению суда, бухгалтер не сообщила, как распределялись якобы похищенные руководством "Седьмой студии" деньги. Суд также усомнился в возможности принятия решения по делу Масляевой в особом порядке, несмотря на то что она полностью признала вину и заключила досудебное соглашение.

Как отметил в своем представлении Мосгорсуду заместитель Генерального прокурора, с Масляевой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого полностью выполнены. По мнению надзорного ведомства, тот факт, что Масляева затруднялась дать подробные показания об обстоятельствах, изложенных в протоколах ее допросов в ходе предварительного расследования, не является основанием для возвращения дела. Представитель прокуратуры в суде отметил также, что Мещанский суд фактически усомнился в реальности выполнения всех условий досудебного соглашения, но не поставил вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела при таких обстоятельствах, в общем порядке.

При этом адвокат Нины Масляевой также просил суд не возвращать дело прокурору, поскольку его подзащитная полностью признала вину. По его мнению, Мещанский суд решил вернуть дело только потому, что бывший главбух действительно не знала, как распределились предположительно похищенные деньги между другими участниками преступления. Сама Масляева показала в суде, что вела финансовую отчетность и находила фирмы, которые обналичивали деньги. По ее словам, наличность она передавала руководству и за это получала вознаграждение.