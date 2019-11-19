Древесину защитят с помощью геотегов

Минприроды и Рослесхоз внесли в правительство законопроект, который обяжет собственников древесины использовать при перевозке специальный защищенный от подделки электронный сопроводительный документ. В нем все значимые действия будут фиксироваться геотегами, сохраняющими географические координаты и время. Об этом "РГ" сообщили в Рослесхозе.

Сейчас сопроводительный документ на транспортировку древесины никак не защищен, а сведения о нем не вносятся в ЛесЕГАИС. Нелегалы могут использовать один и тот же сопроводительный документ неоднократно, а также подделывать его (указывать несуществующие лесосеки, другие компании и даже регионы). Если законопроект примут, то сопроводительный документ будет защищен от подделок, а специальные геотеги сохранят информацию о дате, времени и месте погрузки древесины.

Сейчас оборот заготовленной древесины от лесосеки до переработки или экспорта фиксируется в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). "Интерес к сведениям, содержащимся в системе постоянно растет. Если по итогам 2015 года в системе было зарегистрировано 23 тысячи пользователей, то сейчас уже более 116 тысяч, - рассказали в Рослесхозе, - и постоянно поступают заявки на предоставление доступа от заинтересованных организаций и ведомств. Особенно в последнее время активизировались территориальные органы полиции, от которых поступает по несколько заявок в день".

На портале ЛесЕГАИС в разделе "Открытые данные" содержится информация о действующих сделках с древесиной, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). По исполненным сделкам информация здесь не отображается. В систему ежедневно вносится около 2000 сделок с древесиной в том числе розничных, заключенных с физическими лицами.

Как сообщает ОНФ, согласно открытым данным 21 октября 2019 года по 13,2 тысячи договорам не отгружено ни одного кубометра древесины. Из этого массива договоров эксперты исключили сделки с участием иностранных покупателей и физлиц (и те, и другие не декларируют покупки в ЛесЕГАИС) и в оставшихся 9,1 тысячи договорах зафиксировали 5,7 тысячи с нулевым оборотом. То есть, продавцы не представили сведения об отгрузке древесины, а покупатели не отчитались о ее получении, отметили в ОНФ.

"Отчеты о фактической передаче древесины по сделке ежемесячно вносятся контрагентами сделки и подписываются УКЭП. В случае невнесения указанных сведений, либо внесения недостоверных сведений наказываются административным штрафом. В 2019 году органами управления лесами возбуждено дел об административных правонарушениях - 10581, в том числе должностными лицами Рослесхоза и департаментов лесного хозяйства по федеральным округам - 10302. Наложено штрафов по протоколам об административных правонарушениях, составленных должностными лицами Рослесхоза и департаментов лесного хозяйства по федеральным округам - 123,755 миллиона рублей", - сообщили в Рослесхозе.

По остальным 3,4 тысячи сделок, в которых продавцы древесину не отгружали, покупатели все-таки получили почти 9,3 миллиона кубометров древесины. Кроме того, по 5,3 тысячи договоров поставщики отправили 8,9 миллиона кубометров древесины, но покупатели ее до сих пор не получили, показала проверка ОНФ.

"Информация о сделках в ЛесЕГАИС вносится отдельно как продавцом, так и покупателем. Чтобы декларация о сделке с древесиной совпала у продавца и покупателя, им необходимо внести одинаковую информацию о номере и дате договора, сторонах сделки, видах древесины и объемах. К сожалению, системой очень часто фиксируются ошибки и опечатки в данных полях декларации, что приводит к разночтениям переданной и принятой древесины. Кроме того, имеются случаи, когда контрагенты не предоставляют отчеты, в этом случае у них возникает административная ответственность", - поясняют в ведомстве.