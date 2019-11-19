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19.11.2019 00:01
Рубрика: Спорт

Прочнее глыбы льда

Евгения Медведева о сильном теле и характере
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8018)
19 ноября двукратной чемпионке мира, серебряной медалистке Олимпиады Евгении Медведевой исполняется 20 лет. Солидный возраст для одиночницы. Сейчас на льду рекорды ставят 15-летние девчонки. Но Женя не собирается сдаваться, она хочет тренироваться и бороться, потому что фигурное катание - это ее любовь и ее жизнь.
Евгения Медведева, даже не прыгая четверные, заставила весь зал встать после своего выступления в Москве. Фото: РИА Новости Евгения Медведева, даже не прыгая четверные, заставила весь зал встать после своего выступления в Москве. Фото: РИА Новости
Евгения Медведева, даже не прыгая четверные, заставила весь зал встать после своего выступления в Москве. Фото: РИА Новости

На этапе Гран-при в Москве Медведева заняла второе место после юной Александры Трусовой, безукоризненно исполнив две программы. Учитывая все трудности, с которыми пришлось столкнуться после Пхенчхана-2018, Женя признала это выступление успешным, но отказалась воспринимать "серебро" как подарок на день рождения. "Я просто сделала свою работу", - подчеркнула фигуристка.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Медведева обыграла Трусову в короткой программе на Cup of Russia

О том, что помогает сделать работу в Канаде эффективной, о маленьких победах, больших целях и четверных прыжках Евгения Медведева рассказала корреспонденту "РГ".

Женя, вы говорили, что мечтаете об идеальном теле. Что для вас идеал, к чему вы стремитесь?

Евгения Медведева: Многие знают, что у меня было много травм. Причем знают даже не обо всех проблемах. Любой спортсмен терпит намного больше, чем все остальные думают. Мне всегда хотелось минимизировать препятствия, которые мешают тренироваться. У меня редко бывают непредвиденные травмы - прыгнул, упал, очнулся - гипс. Если что-то болит, то от перегрузки, от большого количества тренировок. Поэтому для меня главное - укрепить тело, укрепить слабые места, которые периодически болят, беспокоят. Хочется стать намного сильнее в физическом плане, чтобы усовершенствовать свою технику.

Вы очень худенькая. Питание - тоже часть процесса?

Евгения Медведева: Питание для меня второстепенно на данный момент. Сон один из основных источников восполнения энергии. Я стараюсь очень сильно себя держать, особенно в соревновательный период. Слежу за тем, во сколько ложусь спать и просыпаюсь. Мне нужны сон, тишина и покой, чтобы хорошо восстанавливаться. А питание я могу варьировать. Хочу сбросить вес - ем меньше. Но тогда должна больше спать. И наоборот.

Психологическая стабильность не менее важна, чем физическая форма. Но тут, наверное, самоконтроля и внутренней работы недостаточно?

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Медведева: Не готова прыгать четверные на сломанных костях

Евгения Медведева: Я безумно благодарна моим тренерам Брайану Орсеру и Трейси Уилсон. Они меня успокаивают в периоды, когда мне бывает сложно. Или останавливают, когда я начинаю морально загоняться. Через все трудные моменты в тренировках мы проходим вместе и идем вперед. Я вижу, как Брайан переживает после каждого неудачного выступления. Горжусь им, что он выдержал больше года, пока длился сложный для меня период. Я долго привыкала к новому месту, к новым людям и благодарна, что он продолжает в меня верить, несмотря на поражения. Брайан и Трейси никогда не отворачивались от меня, я всегда чувствую их тепло. И в итоге здесь, в Москве, в родном городе, мы сделали все так, как должно быть. Из-за неудач я испытывала разочарование. Двукратная чемпионка мира должна кататься по-другому, думала я. Сейчас я чувствую, что вернулась, стала самой собой. Надеюсь, дальше - больше.

Когда вы уехали в Канаду, у вас наверняка было желание доказать всем, что вы поступили правильно. Ваше отношение к ситуации поменялось?

Евгения Медведева: Поначалу из-за всей этой шумихи я была растеряна. У меня в голове не укладывалось, почему все так себя ведут. Было много негатива, было неприятно. Сложно сказать, сейчас люди больше или меньше меня обсуждают. С одной стороны, мне не привыкать. Меня рассматривают со всех сторон и ищут недостатки с 15 лет. С другой стороны, я все-таки поменяла мировоззрение, я сейчас "вижу" только тех людей, которые меня поддерживают. Как те зрители, которые сидели на трибунах в Москве, кричали, переживали за меня.

В конце декабря Медведеву ждет новое испытание - борьба за место в сборной на чемпионате России

Вы можете обозначить свою цель?

Евгения Медведева: Очень рада, что мы нашли тренировочную схему, которая для меня подходит. Сейчас я выполняю объем работы даже чуть больше, чем перед Олимпиадой. Главная цель - идти по той дороге, которую мы выбрали. Конечно, как любой спортсмен я выхожу бороться, побеждать. Но выигрыш - это следствие. Должна быть причина, почему ты победил. Ты откатал чисто, лучше всех. Чтобы была эта причина, мы работаем каждый день.

Хоть Орсер и считает, что вы конкурентоспособны без четверных, оценки говорят о другом...

Евгения Медведева: Сейчас культ четверных прыжков, культ элементов ультра-си. Естественно, мне тоже нужен четверной. Ведь я хочу остаться и развиваться в фигурном катании. Не могу назвать точную дату, когда исполню этот сальхов. Все-таки я думаю о здоровье и не хочу прыгать на сломанных костях. Но я работаю над четверным. Процесс идет сложнее, чем я ожидала. Но никто не говорил, что будет легко.

Спорт Фигурное катание Интервью с известными спортсменами
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