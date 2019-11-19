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19.11.2019 18:30
Рубрика: Власть

Поправки в бюджет 2020 года

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8019)
19 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Была проделана большая работа по корректировке этого документа. Мы рассмотрели около 600 поправок, и в результате общая сумма перераспределения бюджетных средств в 2020-2022 годах составила более 750 млрд рублей.

Напомню, что при рассмотрении бюджета в первом чтении фракция "Единая Россия" определила несколько приоритетов, по которым следует дорабатывать главный финансовый документ страны, и сейчас они успешно реализованы.

Фото: iStock
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Прежде всего впервые в новейшей российской истории практически все межбюджетные трансферты были распределены при принятии бюджета во втором чтении. Общий объем этих трансфертов составит 1,7 трлн рублей. Обычно такое распределение происходило уже после утверждения бюджета и, как правило, решениями правительства. Но наша фракция настаивала на том, чтобы это было сделано во время бюджетного процесса. Благодаря данному решению все регионы, формируя свои бюджеты, будут иметь точную информацию о том, какие дотации на сбалансированность, субсидии и субвенции они получат.

Чтобы оказать дополнительную поддержку субъектам Федерации с самой низкой бюджетной обеспеченностью, мы приняли решение, согласно которому эти регионы, получая деньги из федерального бюджета на реализацию национальных проектов и другие мероприятия, должны будут софинансировать только 1%.

Также была поставлена задача стимулировать реализацию инвестиционных проектов в субъектах Федерации на условиях государственно-частного партнерства. Фракция "Единая Россия" предложила поправку, предусматривающую, что регионы получат право направлять на развитие инфраструктуры для осуществления крупных инвестиционных проектов половину тех средств, которые они должны были выплатить в 2020 году на погашение кредитов, полученных ранее из федерального бюджета. В дальнейшем, если эти инвестиционные проекты будут успешными, в федеральный бюджет будут поступать налоги от их реализации. Таким образом, невыплаченные долги регионов будут компенсированы. Подобная практика продолжит действовать и в последующие годы. Это будет способствовать экономическому развитию субъектов Федерации и росту ВВП нашей страны в целом.

Что касается поддержки агропромышленного комплекса, то нами дополнительно выделяется 7 млрд рублей на дотации российским производителям сельхозтехники.

21 ноября проект федерального бюджета на 2020-2022 годы будет рассмотрен в окончательном третьем чтении. Также в третьем чтении будут приняты поправки в бюджет нынешнего года.

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Но, к сожалению, не все вопросы, которые ставили депутаты Госдумы и иные субъекты права законодательной инициативы, удалось решить в процессе работы над данными документами. В связи с этим мы договорились о том, что к третьему чтению проекта бюджета на 2020-2022 годы будет подготовлен проект постановления, где будут обозначены те вопросы, которые предполагается решить в следующем году в случае наличия соответствующих возможностей.

Напомню, что Российская трехсторонняя комиссия, состоящая из представителей правительства, Государственной Думы и Совета Федерации, сегодня имеет право перераспределять бюджетные средства, если они не осваиваются. Такое перераспределение происходило и в этом году, и, скорее всего, произойдет в следующем. Кроме того, будут распределяться дополнительные доходы бюджета. Надеюсь, что благодаря этому те проблемы, которые будут обозначены в постановлении Госдумы, найдут свое решение в ходе исполнения бюджета в 2020 году.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Бюджет 2020-2022 Колонка Андрея Исаева
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