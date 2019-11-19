Израиль оценил позицию США по поселениям на берегу Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Главы государств обсудили израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.

По словам Нетаньяху, американский лидер исправил историческую несправедливость. "Израиль выражает глубокую признательность президенту США Дональду Трампу, госсекретарю Помпео и всей администрации Соединенных Штатов за их твердую позицию", - написал израильский премьер в Twitter. Он также заверил, что его страна готова вести мирные переговоры с палестинцами по всем вопросам окончательного урегулирования для достижения прочного мира.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о том, что Вашингтон больше не считает израильские поселения на Западном берегу реки Иордан незаконными. Администрация президента Барака Обамы называла поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме нарушением международного права.

ООН также считает данные территории оккупированными, а в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли. Российский подход к вопросу строительства израильских поселений на Западном берегу Иордана остается прежним.