Помпео: США более не считают израильские поселения в Палестине незаконными

Вашингтон больше не считает израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушающими международное право. Об этом в понедельник на брифинге для журналистов сообщил госсекретарь США Майк Помпео, отметив, что администрация президента США Дональда Трампа пересматривает подход экс-президента Барака Обамы по еврейским поселениям.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал это решение, пишет ТАСС. Он заверил, что его страна готова вести мирные переговоры с палестинцами по всем вопросам окончательного урегулирования для достижения прочного мира, "но будет и впредь отвергать все аргументы, касающиеся незаконности поселений".

Между тем, российский подход к вопросу строительства израильских поселений на Западном берегу Иордана остается прежним. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя высказывания Помпео.

Принятая в декабре 2016 года резолюция Совбеза ООН подтверждает, что строительство Израилем поселений на территории Западного берега Иордана "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Тогда же Израиль отказался выполнять положения этого документа. За полвека, прошедшие со времени получения еврейским государством контроля над Западным берегом, Израиль построил там около 120 поселений, которые считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.