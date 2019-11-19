Качественный скачок: самоходную артиллерию ждет масштабное обновление

Российская самоходная артиллерия находится на пороге качественного скачка. В скором времени ожидается поступление в войска новейшей отечественной боевой машины 152-мм 2С35 "Коалиция-СВ", которая по своим характеристикам будет превосходить лучшие зарубежные образцы.

У нее необычно высокая скорострельность, доходящая до 15 снарядов в минуту, а максимальная дальность стрельбы 70-80 км. При этом для точного наведения снаряда на цель применяется спутниковая навигация.

Особенностью этой самоходки является высокая автоматизация всех процессов: наведения, заряжания и открытия огня. Экипаж контролирует их, находясь в изолированном от боеприпасов отделении в передней части машины.

В настоящее время в качестве платформы использована база основного боевого танка Т-90А, однако, как ожидается, со временем ее заменят на перспективное шасси Т-14 "Армата".

Также параллельно разрабатывает колесная 2С35-1 "Коалиция-СВ-КШ". По сравнению с гусеничным вариантом, она обладает лучшей подвижностью и большим ресурсом.

Необходимо отметить, что колесные САУ становятся все более популярными в различных армиях мира, общей тенденции следуют и российские конструкторы.

Так, недавно стало известно о работах над 152-мм гаубицей 2С43 "Мальва" на основе БАЗ-6010-027. Как считается, эта самоходка удачно дополнит более дорогую "Коалицию" и частично заменит имеющиеся буксируемые орудия.

Не окажутся без артиллерийских новинок и воздушно-десантные войска. Для них созданы впервые продемонстрированные минувшим летом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" 120-мм 2С42 "Лотос".

Прибавление и в семействе самоходных минометов. На форуме "Армия-2019" также впервые показали 82-мм самоходный миномет 2С41 "Дрок", предназначенный для вооружения батарей мотострелковых, десантно-штурмовых и горных батальонов.

Для арктических бригад, в свою очередь, создана 120-мм САО "Магнолия" на шасси гусеничного бронированного транспортера семейства "Витязь", которая в настоящее время проходит испытания.