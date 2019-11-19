Китайскому среднему классу предложат свой Audi Q5

Автомобили Venucia - продукт совместного предприятия Nissan и одного из четырех крупнейших национальных автопроизводителей в Китае Dongfeng, они ориентированы на провинциальный средний класс КНР.

22 ноября на автосалоне в Гуанчжоу Venucia представит среднеразмерный кроссовер в новом корпоративном стиле, машина носит заводское обозначение 532. В преддверии скорой презентации компания распространила первые фото грядущей новинки.

"Терка" трапецевидной радиаторной решетки Venucia должна рождать ассоциации со звездной галактикой. Но форма этого элемента и оформление передней части в целом скорее отсылают к автомобилям известной немецкой марки. Единый горизонтальный задний фонарь, похоже, новый общий тренд. В целом автомобиль выглядит современно и привлекательно, без откровений в дизайне.

Фото: Пресс-служба Venucia.

Габаритные размеры кроссовера - 4691/1905/1694 мм (длина/ширина/высота соответственно), колесная база 2765 мм.

Рыночного наименования модели, полных технических данных, перечня оборудования и даже изображений интерьера пока не обнародовано. Но по информации китайских СМИ автомобиль получит 1,5-литровый турбомотор мощностью 190 л.с. и "мягкую" гибридную версию с 48-вольтовой батареей.

По данным Carsalesbase, по итогам 2018 календарного года марка Venucia удерживала 0,57% китайского рынка новых автомобилей в натуральном исчислении, реализовав 107 253 автомобиля. За 10 месяцев 2019 года продано 91 245 машин, на 15% меньше, чем за такой же период прошлого года.