Консультации в формате ЕС-Россия-Украина по транзиту газа пройдут 20 ноября

Технические консультации на уровне экспертов из РФ, Украины и ЕС по транзиту российского природного газа в Евросоюз через украинскую территорию пройдут завтра, 20 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Анну-Кайсу Итконен.

"Технические трехсторонние консультации по газу запланированы на завтра, Еврокомиссия будет поддерживать на них долгосрочное решение для транзита газа через Украину", - заявила информагентству чиновница.

Напомним, что Брюссель является площадкой, где прошли уже несколько раундов трехсторонних переговоров ЕС-РФ-Украина о подписании нового контракта на транзит российского газа в Европу. Действующее соглашение "Газпрома" с Киевом истекает 31 декабря 2019 года.

Сегодня заявление о необходимости продолжить в следующем году транспортировку российских углеводородов в Евросоюз через Украину сделал глава МИД Германии Хайко Маас.