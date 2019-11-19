"Красивые" номера будут продавать

Как сообщил источник "РГ" в Госавтоинспекции, в настоящее время правила продажи так называемых "красивых" номеров проходят последние ведомственные согласования. Автолюбители в скором времени при желании смогут официально приобрести такие номера, в которых совпадают цифры/буквы или их сочетания.

Номера с эффектными комбинациями цифр и букв можно будет заказать на сайте госуслуг. Фото: Михаил Синицын

Неофициальный рынок по продаже регистрационных знаков наподобие "777" или "123" существует уже много лет. Но деньги за них оседали в карманах коррупционеров. Обычно за "красивые" номера водители платят 15-20 тысяч рублей. Но некоторые продаются за баснословные суммы - от 200 тысяч до одного миллиона.

Легальную схему приобретения запоминающихся номеров разработали в Минэкономразвития и МВД России. Согласно новому порядку, автолюбитель перед регистрацией автомобиля в ГАИ сможет на портале госуслуг проверить то или иное сочетание букв и цифр. И если приглянувшаяся ему табличка окажется не занята - подтвердить бронь. Выкупить номер необходимо будет в течение суток по повышенному, но фиксированному тарифу. Размер госпошлины правительству предстоит еще определить. Таким же образом водитель сможет купить определенный регистрационный знак, выбрав его из целого массива "красивых" табличек.

Плюс ожидается, что наиболее редкие номера регионы станут продавать через аукционы. Поскольку торги будут длиться примерно месяц, то сначала участнику аукциона выдадут обычные номера. Впоследствии победитель торгов сможет заменить стандартный знак на "красивый". Стоимость номеров разрешат регулировать в каждом регионе. Местные власти смогут повышать или снижать коэффициент на конкретную серию.

Чиновники также хотят пресечь продажу старых автомобилей ради "красивых" номеров. На подобные сделки введут повышенную пошлину. Если водитель не захочет дополнительно платить за знак, то получит обычный.