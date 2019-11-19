Маршрутка мечты: как выглядит филиппинская ГАЗель

На Филиппинах по городским маршрутами ходят 21-местные автобусы на базе ГАЗели. Дистрибьютор ГАЗа в этой стране - компания Gazelle Motors Corp. - выпустила маршрутное такси GAZelle G350 Coaster.

Пассажирская надстройка из сваренных под углом 90 градусов металлических панелей оборудована раздвижными окнами и дверью-гармошкой по правому борту, управляемой вручную. Внутри - плоские лавки по периметру салона, поручни с петлями и блок кондиционера спереди под потолком.

Пассажирская надстройка водружена на грузовое шасси ГАЗели с турбодизелем Cummins (2,8 л, 149 л.с.).

Арифметика проста: цена ГАЗели "Ситилайн" на Филиппинах - 2,5 млн песо (около 3,15 млн рублей), а бортовой ГАЗели - 1,435 млн песо (около 1,8 млн рублей).

С 2018 года власти Филиппин проводят общенациональную программу замены устаревшего автобусного парка. В ноябре 2017 года Группа ГАЗ подписала дистрибьютерское соглашение с филиппинской компанией Eastern Petroleum (торговля нефтепродуктами), и с 2018 года предлагает на тропическом архипелаге продукцию ГАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ и "Урал".

Фото: Gazelle Motors.