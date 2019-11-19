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19.11.2019 18:00
Рубрика: Легковые авто

Названы лучшие в мире автомобили для женщин

Текст: Михаил Азнавуров

В заключительный день автовыставки в Дубае подвели итоги ежегодной премии "Всемирный женский автомобиль года". Прекрасная половина человечества выбрала Mazda3.

Японская модель также была провозглашена "Лучшим семейным автомобилем 2019 года по мнению женщин".

Другие лауреаты:

- "Лучший автомобиль для города 2019 года по мнению женщин" - Kia Xceed;

- "Лучший "зеленый" автомобиль 2019 года по мнению женщин" - Kia Soul EV;

Фото: скриншот с www.youtube.com
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- "Лучший автомобиль класса "люкс" 2019 года по мнению женщин" - BMW 8-ой серии;

- "Лучший спортивный автомобиль 2019 года по мнению женщин" - Porsche 911;

- "Лучший внедорожник 2019 года по мнению женщин" - Range Rover Evoque.

Приз "Самой заслуженной женщине 2019 года" присудили Линде Джексон, исполнительному директору Citroen. В финале Линду предпочли Мари Барре, председателю совета директоров General Motors и телеведущей Джессике Комбс. Жюри конкурса представлено 41 женщиной с опытом в автомобильной журналистике и автогонках из 34 стран.

Номинированные автомобили жюри оценивает по критериям безопасности, эстетичности, цены, вместительности, приспособленности для детей, простоте вождения, цветовой палитре, сексапильности, воздействию на природу.

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#Mazda