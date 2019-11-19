Названы лучшие в мире автомобили для женщин

В заключительный день автовыставки в Дубае подвели итоги ежегодной премии "Всемирный женский автомобиль года". Прекрасная половина человечества выбрала Mazda3.
Японская модель также была провозглашена "Лучшим семейным автомобилем 2019 года по мнению женщин".
Другие лауреаты:
- "Лучший автомобиль для города 2019 года по мнению женщин" - Kia Xceed;
- "Лучший "зеленый" автомобиль 2019 года по мнению женщин" - Kia Soul EV;
- "Лучший автомобиль класса "люкс" 2019 года по мнению женщин" - BMW 8-ой серии;
- "Лучший спортивный автомобиль 2019 года по мнению женщин" - Porsche 911;
- "Лучший внедорожник 2019 года по мнению женщин" - Range Rover Evoque.
Приз "Самой заслуженной женщине 2019 года" присудили Линде Джексон, исполнительному директору Citroen. В финале Линду предпочли Мари Барре, председателю совета директоров General Motors и телеведущей Джессике Комбс. Жюри конкурса представлено 41 женщиной с опытом в автомобильной журналистике и автогонках из 34 стран.
Номинированные автомобили жюри оценивает по критериям безопасности, эстетичности, цены, вместительности, приспособленности для детей, простоте вождения, цветовой палитре, сексапильности, воздействию на природу.