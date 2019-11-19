У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Официально: Valve выпустит новую игру в легендарной серии Half-Life

Текст:   Богдан Бобров
19.11.2019,  
09:55
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

Это свершилось - спустя 12 лет с выхода последней игры в серии Half-Life студия Valve в Twitter официально анонсировала новый проект по культовой вселенной.

Попавшие за день до этого утечки подтвердились - новинка получила название Half-Life: Alyx. Сами разработчики называют игру не иначе, как собственный VR-флагман.

Остальные подробности компания обещает сообщить 21 ноября в 21:00 по московскому времени.

Street Fighter - бесплатно и для всех. Знаменитый файтинг открывает двери
Стало известно, как может выглядеть новый геймпад для PlayStation 5

По предварительным данным, главным героем новой Half-Life станет Аликс Вэнс - основной напарник Гордона Фримена, а события развернутся незадолго до начала второй части. Игра будет доступна только на VR-платформах, на каких именно - пока неизвестно. Геймплей же будет иметь перекос в сторону исследований и взаимодействия с миром, нежели к экшену и перестрелкам.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
игры
Фото: iStock
Пользователи WhatsApp в опасности. Смартфоны можно взломать одним файлом 18.11.2019
Half-Life
Фото: Vivo
В России начал продаваться недорогой смартфон Vivo Y19 с NFC-модулем 15.11.2019
В Dark Souls появилась карта из Half-Life. Она выглядит странно 06.11.2019
Офис Valve обокрали. Half-Life 3 не пострадала - разработка в безопасности 09.10.2019
VR
Вышел трейлер новой игры по мотивам сериала "Ходячие мертвецы" 17.05.2019
Google открыл VR-музей живой природы и эволюции 13.09.2016