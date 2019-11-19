Официально: Valve выпустит новую игру в легендарной серии Half-Life

Это свершилось - спустя 12 лет с выхода последней игры в серии Half-Life студия Valve в Twitter официально анонсировала новый проект по культовой вселенной.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) 18 ноября 2019 г.

Попавшие за день до этого утечки подтвердились - новинка получила название Half-Life: Alyx. Сами разработчики называют игру не иначе, как собственный VR-флагман.

Остальные подробности компания обещает сообщить 21 ноября в 21:00 по московскому времени.

По предварительным данным, главным героем новой Half-Life станет Аликс Вэнс - основной напарник Гордона Фримена, а события развернутся незадолго до начала второй части. Игра будет доступна только на VR-платформах, на каких именно - пока неизвестно. Геймплей же будет иметь перекос в сторону исследований и взаимодействия с миром, нежели к экшену и перестрелкам.