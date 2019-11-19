Пашинян: Армения и Россия не могут действовать друг против друга

Москва и Ереван не могут действовать друг против друга, потому что они являются стратегическими союзниками. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Такого не может быть - чтобы мы хотели навредить России. По-крайней мере, это наше представление о стратегическом союзничестве... Мы не можем нигде и никогда действовать друг против друга", - заявил Пашинян, комментируя по просьбе "Российской газеты" сообщения ряда СМИ о том, что в построенных на средства США армянских биологических лабораториях могут вестись работы по заказу Пентагона.

Премьер-министр также отметил, что лаборатории эти были созданы с помощью средств Соединенных Штатов, но сегодня являются исключительно собственностью Республики Армения. "Никто извне без санкции представителей властей нашей страны не могут проникнуть на территорию этих объектов", - добавил Пашинян.

Ранее стало известно, что Россия и Армения отложили подписание меморандума о допуске российских специалистов в эти лаборатории. Документ должен был быть подписан во время недавнего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ереван, однако по неопределенным причинам этого не случилось.

"У нас с Россией был проект договора, мы готовы были его подписать, но российские коллеги решили его доработать. Поработаем над этим, и когда обе стороны будут согласны - подпишем", - объяснил Пашинян.