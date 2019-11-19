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19.11.2019 15:07
Рубрика: Российский автопром

"Пятерку" без пробега на 29 лет забыли в гараже

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Автомобильный видеоблогер Roma Urraco рассказал о седане ВАЗ-2105 - автомобиль забыли в гараже на целых 29 лет.

Экземпляр 1990 года выпуска с первого дня приобретения простоял в одном из московских гаражных кооперативов, тахометр "пятёрки" показывает всего 41 км.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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ВАЗ-2105 окрашен в светло-бежевую эмаль "Сафари", в салоне даже имеется родная краска для косметического ремонта небольших повреждений. К слову, внутреннее убранство "пятёрки" находится в идеальном состоянии.

Сам автомобиль "обут" в заводскую резину МИ-16. Касаемо боковых зеркал и щеток для фар, то они лежат полностью упакованными в бардачке. Помимо этого, в багажнике найдена сумка с оригинальными инструментами, туристическая палатка и канистра с моторным маслом 29-летней выдержки.

Стоит отметить, что на машину до сих пор сохранились все документы - свидетельство о регистрации, сервисная книжка, листовки с покупки, ключи.

Напомним, данное семейство автомобилей выпускалось с 1980 по 2010 годы.

Ранее сообщалось о том, что на Украине нашли экспортную Lada Samara ВАЗ-21099 1993 года выпуска также с нулевым пробегом.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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#Lada