"Пятерку" без пробега на 29 лет забыли в гараже

Автомобильный видеоблогер Roma Urraco рассказал о седане ВАЗ-2105 - автомобиль забыли в гараже на целых 29 лет.

Экземпляр 1990 года выпуска с первого дня приобретения простоял в одном из московских гаражных кооперативов, тахометр "пятёрки" показывает всего 41 км.

ВАЗ-2105 окрашен в светло-бежевую эмаль "Сафари", в салоне даже имеется родная краска для косметического ремонта небольших повреждений. К слову, внутреннее убранство "пятёрки" находится в идеальном состоянии.

Сам автомобиль "обут" в заводскую резину МИ-16. Касаемо боковых зеркал и щеток для фар, то они лежат полностью упакованными в бардачке. Помимо этого, в багажнике найдена сумка с оригинальными инструментами, туристическая палатка и канистра с моторным маслом 29-летней выдержки.

Стоит отметить, что на машину до сих пор сохранились все документы - свидетельство о регистрации, сервисная книжка, листовки с покупки, ключи.

Напомним, данное семейство автомобилей выпускалось с 1980 по 2010 годы.

Ранее сообщалось о том, что на Украине нашли экспортную Lada Samara ВАЗ-21099 1993 года выпуска также с нулевым пробегом.