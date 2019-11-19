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19.11.2019 13:01
Рубрика: Легковые авто

Повреждения впечатляют. Nissan Leaf "намотали" на столб на краш-тесте

Текст: Борис Захаров

Тестирования автомобилей на предмет безопасности и структурной надежности проводятся по нескольким независимым методикам, а числе которых европейская Euro NCAP, японская JNCAP, корейская KNCAP, китайская C-NCAP и американская IIHS.

Однако есть и другие не менее авторитетные исследователи, например, немецкая компания DEKRA. Ее конек - краш-тесты со значительным повышением требований к автомобилям. Свежее исследование DEKRA было проведено при участии экспертов Университетского медицинского центра Геттингена и посвящено испытанию потенциала серийных электрокаров при ДТП на высоких скоростях, а в роли испытуемого выступил японский Nissan Leaf первого поколения.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В результате было смоделирован удар о железный столб на скорости 84 км/ч при фронтальном контакте и на скорости 75 км/ч при боковом контакте. Отметим, что аналогичные исследования Euro NCAP проводятся на скорости лишь 50 км/ч. Как водится, есть хорошие и плохие новости. Хорошая состоит в том, что при деформации батарейного блока не произошло взрыва или возгорания. Как впоследствии установили эксперты, системы передачи электрической энергии своевременно деактивировались.

При этом повреждения машины при фронтальном и боковом ударах оказались настолько значительными, что у водителя и пассажиров не осталось шансов выжить в такого рода ДТП. Тем не менее, как прокомментировал представитель компании DEKRA Маркус Эгельхааф, уровень безопасности японского электрокара находится на уровне соразмерных моделей с ДВС.

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