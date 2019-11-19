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19.11.2019 19:19
Рубрика: Культура

Продюсер "28 панфиловцев" тестирует новую модель сбора денег для фильма

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня на защите проектов компаний не лидеров в Фонде кино была озвучена новая формула сбора денег на определенный фильм, которую следует отметить отдельно. Продюсер будущей ленты "Литвяк" Андрей Шальопа сформулировал схему так: "Привязать карту к фильму". Банковскую карточку каждого отдельно взятого зрителя - к одному конкретному фильму.

И такая практика в России применяется впервые. Изучим, как говорят на международных рынках, кейс. Но пока обратимся к цифрам, которые могут послужить точкой отсчета. 35 миллионов рублей собрали на краудфандинге на фильм "28 панфиловцев". Шальопа, как мы помним, генеральный продюсер картины. Финальные титры картины "28 панфиловцев" длятся более 20 минут и имена всех акционеров проекта там указаны. 367 123 500 рублей собрал фильм "28 панфиловцев" только в российском прокате, а его общий бюджет - 150 млн рублей.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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На ленту "Литвяк", который рассказывает о прославленной летчице Лидии Литвяк, которая в годы Великой Отечественной войны совершила 168 боевых вылетов и сбила при этом 12 самолетов противника, команда Андрея Шальопы планирует потратить около 300 млн рублей. Это при том, что про эту же легендарную летчицу сейчас снимает фильм "Воздух" Алексей Герман-младший.

Но не о нем речь. Андрей Шальопа рассказал, что для создания новой картины ее авторы также обратились за народными деньгами. Обозреватель "РГ" позвонила продюсеру, и он перенаправил ее на специально созданный сайт фильма, где идет сбор денег. Когда на этом сайте вы нажимаете волшебную кнопку "Поддержать проект" - предлагается несколько способов поддержки. Первая - однократная. Можно сказать, традиционная. Заплатил - и жди фильма. Но все остальные способы основаны именно на привязке карты к фильму. Они долгосрочные - каждый месяц с вашей карты списывается определенная сумма пожертвований - примерно так, как когда вы подписываетесь на стриминговый сервис. Есть варианты. Тарифы "Дальность" - 850 рублей в месяц, "Мощность" - 1 050 рублей в месяц и другие. Самый дорогой "Высота" - 10 700 рублей. Создатели фильма "подкрепляют" сайт отчетами о том, как движется работа. На сегодняшний день собран 1 004 991 рубль. "Старт подготовки к съемкам начинается с двух миллионов", указано на сайте.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Зеркало"
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Любопытно, если ли где-либо в мире подобные схемы? Но благодаря предыдущему опыту с фильмом "28 панфиловцев" авторы новой картины ответственности не боятся. Напротив - в своих действиях они весьма решительны. Например, попросили вначале деньги на фильм "Литвяк" в Министерстве культуры. Там защита была погромче и подготовились к ней более основательно. В список тех проектов, что были поддержаны Министерством, создатели фильма "Литвяк" не попали - находятся сейчас в резерве. Если Фонд кино решит поддержать картину, то тогда продюсеры окажутся перед выбором - либо выйти из резерва Минкульта, либо брать у Фонда деньги на возвратной основе. Таковы правила. Об этом и прозвучал вопрос сегодня на защите в Фонде кино от главы департамента Министерства культуры по кинематографии Ольги Любимовой.

Шальопа ответил, что это пока не продумано. Кроме того, Министерство культуры, конечно же, не сможет выделить картине про легендарную летчицу такие бюджеты, какие требуются. В лучшем случае ведомство, "извлекая" картину из резерва, даст 70 миллионов, но никак не триста. Да и за один год все эти деньги не получить. В современном российском кинематографе известны случаи, когда создатели фильмов замахивались на 400 миллионов, а в итоге снимали на 60. Конечно же, Андрей Шальопа экономической моделью сбора денег на этот фильм задал вопрос всей индустрии. И не один. А что получится дальше - за этим будет интересно проследить. Но в любом случае привязать карту к определенному фильму - такого у нас еще не было. Посмотрим, как сработает модель.

Чем еще запомнится защита проектов в Фонде кино

Фильм Анны Матисон, в котором одну из главных ролей - адвоката Зарудного - сыграет Сергей Безруков, изменил название. Ранее он назывался "Дело Бейлиса" (этому и посвящен), а теперь - "Кровавый навет".

Фото: РИА Новости
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