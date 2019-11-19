20 новых камер будут фиксировать жизнь панд в столичном зоопарке

Китайская компания передала 20 видеокамер высокого разрешения Московскому зоопарку. Эти камеры помогут любителям панд со всего мира круглосуточно наблюдать за животными, сообщает пресс-служба зоопарка.

Более того, качество передаваемой картинки камерами позволит разглядеть животных даже в ночные часы. Трансляция намечена на 21 ноября. К этому приурочен и первый тренинг панд. Так, зрители смогут увидеть, как бамбуковых медведей взвешивают, как они приседают, показывают свои зубы и не бояться забора крови из лапы. По данным администрации зоопарка, трансляция из вольера панд Диндин и Жуи пользуется популярностью: за 4 месяца наблюдали за жизнью панд в общей сложности около полумиллиона человек.