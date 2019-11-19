Под Владимиром директора предприятия наказали за постройку опасной дороги

Во Владимирской области гендиректора ГУП "ДСУ-3" временно отстранили от работы за строительство опасной дороги, перегороженной бетонными опорами линии электропередачи.

Владимирские власти провели экстренное совещание с представителями дорожных служб и администрации Гороховецкого района в связи с инцидентом на строительстве автодороги, ведущей к деревне Заозерье. О проблеме стало известно накануне, когда автолюбители разместили в Сети видеозапись. На ней отчетливо видно, как водители едут по свежезаасфальтированной трассе, перегороженной бетонными столбами электроопор, при этом знаки, предупреждающие водителей о предстоящих препятствиях, отсутствуют.

- По итогам совещания глава региона потребовал уволить ответственного за производство работ на данном участке муниципальной дороге директора филиала ГУП "ДСУ-3" "Вязниковское ДРСУ", не обеспечившего соблюдение всех необходимых мер безопасности до завершения работ на объекте, провести служебную проверку в ГУП "ДСУ-3", на период ее выполнения временно отстранить от занимаемой должности гендиректора данного госпредприятия, - сообщила "РГ" пресс-секретарь губернатора Владимира Сипягина Ольга Петрова.

Она уточнила, что контракт на производство работ был заключен напрямую между застройщиком - администрацией Гороховецкого района и подрядчиком - ДСУ-3.

- По предварительным данным, до 11 ноября проезд по ремонтируемой дороге был физически невозможен. Неделю назад Вязниковским ДРСУ на показанном на видео участке было положено дорожное покрытие, при этом не были приняты исчерпывающие меры безопасности. В соответствии с контрактом работы на объекте еще не закончены. Срок завершения ремонта - 2 декабря 2019 года. Филиалом Владимирэнерго планировался перенос ЛЭП. ДРСУ не имело права самостоятельно его осуществить, - пояснила она.

Возмущение проверяющих вызвал тот факт, что ни администрация Гороховецкого района, ни ДСУ-3 не уведомили руководство областного департамента транспорта и дорожного хозяйства о том, что на дорожной оси находится ЛЭП.