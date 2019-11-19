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19.11.2019 22:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ленинский мост

Мост через Лену для якутян самая долгожданная стройка
Текст: Владимир Таюрский ("Российская газета", Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8019)
После того как стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал строительство моста через реку Лену и поручил правительству внести предложения по реализации этого проекта, в Якутии вздохнули с облегчением. Мост через Лену для якутян самая долгожданная стройка.
Для возведения моста специалисты выбрали самое подходящее место: река здесь узкая, с удобными берегами. Фото: Пресс-служба главы и правительства Республики Саха Для возведения моста специалисты выбрали самое подходящее место: река здесь узкая, с удобными берегами. Фото: Пресс-служба главы и правительства Республики Саха
Для возведения моста специалисты выбрали самое подходящее место: река здесь узкая, с удобными берегами. Фото: Пресс-служба главы и правительства Республики Саха

А за два дня до того, как везти документы на утверждение в Кремль, глава Якутии побывал в старинном ямщицком селе, чтобы заручиться поддержкой его жителей, оказавшихся в зоне будущей стройки. Люди дали "добро".

Мэр Якутска отреагировала на новость об одобрении моста через Лену

Для возведения Ленского моста специалисты выбрали самое подходящее место в 39 километрах от Якутска. Река здесь узкая, с удобными для строительства берегами. Но на левом берегу прямо под запроектированными подъездными путями оказывалось село Старая Табага, которому около трехсот лет. По проекту многие дома вообще пришлось бы сносить. Конечно, жители были категорически против такой стройки.

В этой ситуации властям республики пришлось работать на два фронта. Согласовывать в федеральных ведомствах гигантский проект, оцененный в 83 миллиарда рублей и включенный в национальную программу развития Дальнего Востока, а параллельно думать над тем, как спасти 40 домов, жители которых развесили на стенах плакаты с просьбами не трогать старинную деревню.

Выход нашли. Накануне решающей поездки в Москву на собрании в сельском клубе глава республики Айсен Николаев представил жителям новую трассировку. Теперь подъездные пути к мосту огибали деревню вдоль берега и даже служили для нее защитной дамбой.

- Этот вариант предполагает удорожание стоимости проекта примерно на один-полтора миллиарда рублей. Но с учетом того, что не придется переселять людей из десятков домов, изымать земельные участки и разделять Старую Табагу на две части, считаю, что это наиболее правильный выбор, - подчеркнул глава региона.

83 миллиарда рублей - в такую сумму оценивается проект строительства автомобильного моста через реку Лена

Как рассказал корреспонденту "РГ" глава администрации Мегино-Кангаласского улуса Николай Старостин, к строительству моста подготовились еще пять лет назад. "Совместно с республиканскими ведомствами решили все проблемы, связанные с обремененными участками - там по трассе было много частных владений, - отметил он. - Выделили людям новые сенокосные и иные угодья, никто в обиде не остался. Путь мостостроителям на нашем берегу давно открыт".

Лена делит республику на две почти равные части. Если летом выручают паромы, а зимой - ледовая переправа, то в межсезонье все левобережье оказывается на огромном острове. В этот период выбраться отсюда на Большую землю можно только с помощью авиации. А тысячи жителей правобережных улусов оказываются отрезанными от расположенных в Якутске клиник, государственных учреждений и многого другого.

Фото: Предоставлено РЖД
По новому железнодорожному мосту через реку Лена открыли движение поездов

В 2014 году проект уже пытались реализовать, но из-за проблем с финансированием строительство передвинули на неопределенные сроки. Сейчас предпринята вторая попытка, и жители республики надеются, что она будет более успешной. Правда, если пять лет назад предполагалось построить совмещенный автомобильно-железнодорожный мост, теперь из-за высокой стоимости остановились на варианте автомобильного. "Он позволит разгрузить Якутск от огромных сезонных запасов всего и вся, которые сейчас приходится копить здесь. Эти грузы можно будет напрямую доставлять не только в соседние улусы, но и на запад республики, - считает заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета по научной и аналитической деятельности Александр Кугаевский.

По его словам, в более отдаленной перспективе по-прежнему просматривается железнодорожный мост, и его строительство станет особенно актуальным, если Китай продолжит тему Восточного шелкового пути.

- В таком случае объем перевозок через Лену вырастет до 7-10 миллионов тонн, а это уже зона эффективности для железной дороги, - подчеркнул ученый.

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