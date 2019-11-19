Надписи на тротуарах возле школ не заменят "лежачих полицейских"

У пензенских гимназий появились надписи прямо на тротуаре, предупреждающие детей об опасности, поджидающей на оживленной магистрали. "Сними наушники", "Слезь с велосипеда", "Смотри по сторонам"! Это сделали родители и активисты, которые пытаются лишний раз напомнить ребенку простые правила.

Вдоль дорог с потоком машин нет ограждений, а регулируемые пешеходные переходы у школ можно пересчитать по пальцам одной руки. Даже предупреждающие дорожные знаки "Внимание, дети!", на которых во всю прыть бегут схематически изображенные малыши, стоят далеко не у каждой школы. По сведениям ГИБДД, с начала года в регионе под колесами пострадали 52 ребенка, двое погибли.

- Провожать и встречать детей с уроков не все родители могут, - жалуются родители из Лингвистической гимназии N 6 города Пензы. Мы бы нашли спонсоров и установили "лежачего полицейского", но сделать по закону это может только владелец дороги, то есть мэрия. Целый год после несчастного случая, когда ребенок едва не погиб на нерегулируемом пешеходном переходе, мы ведем переписку с властями, но воз и ныне там.

Она расположена на Заводском шоссе у развязки трех дорог. Пешеходный переход есть, но он не оборудован как того требует закон. Прокуратура неоднократно обращалась в администрацию Пензы, которая является владельцем дорожно-уличной сети, с требованием исполнить законодательство о безопасности дорожного движения. Но в бюджете, как выяснилось, на эти цели средства не закладывались десятый год подряд. Прокуратура готовит иск в суд, чтобы заставить мэрию обеспечить безопасность детей у всех школ.

Комментарий

Иоанна Щербакова, юрист фирмы "Ильяшев и Партнеры":

1. В законодательстве не содержится прямых запретов на размещение надписей на асфальте. При этом в некоторых случаях (когда надпись содержит нецензурную брань или повреждает дорожное покрытие) размещение соответствующих надписей подпадает под совершение административного правонарушения по статье "мелкое хулиганство". Учитывая, что надписи на асфальте, которые оставляют жители города Пенза для своих детей, преследуют цель повысить внимание школьников на дороге, т.е. в зоне повышенной опасности, сомневаюсь, что "художникам" грозит привлечение к какой-либо ответственности.

2. В соответствии с ФЗ "О безопасности дорожного движения" органы исполнительной власти субъектов РФ в области обеспечивают безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения. Но учитывая, что в законе речь идет именно о полномочиях, а не обязанности, мы наблюдаем безнаказанность соответствующих органов управления в части обеспечения безопасности пешеходов. Если пешеходный переход действительно не соответствует предъявляемым к нему нормам, если отсутствуют другие конструктивные решения указанной проблемы, то, конечно, ответственность не может и не должна полностью перекладываться на плечи пострадавших и их родителей.