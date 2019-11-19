В Саратовской области умер один из пострадавших при обрушении дома

В Саратовской области скончался один из четырех пострадавших при обрушении дома из-за взрыва газа. Как сообщает следственное управление СК по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как ранее писала "РГ", трагический инцидент произошел в поселке Пробуждение Энгельсского района вечером в воскресенье. Одна из живущих в поселке семей вернулась к себе домой из гостей. Хозяева зажгли свет в прихожей, после чего произошел взрыв газа такой силы, что обрушился дом.

В результате пострадали четыре человека 26-летняя женщина, мужчины 30 и 53 лет, а также годовалый ребенок. В дальнейшем 53-летний хозяин дома от полученных травм скончался.

По данным пресс-службы ведомства, предварительно основная версия случившегося - утечка бытового газа.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления по части 1 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности).