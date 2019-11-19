В Пензе завели дело о гибели людей в провалившемся под землю автомобиле

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек в автомобиле, провалившемся под землю на автостоянке в Пензе.

Предварительной причиной трагедии называется обвал грунта в результате размыва.

"Произошел обвал грунта и асфальтового покрытия, в результате чего припаркованная около одного из магазинов автомашина марки Lada Largus провалилась в образовавшуюся яму, заполненную горячей водой. В ней находились двое мужчин. Потерпевшие скончались на месте происшествия", - сообщили в СУ СК по Пензенской области.По факту смерти двух лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Причастность должностных лиц к причине аварии устанавливается. Расследование ведет отдел по особо важным делам регионального управления СК РФ. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

Обстоятельства произошедшего выясняются.