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19.11.2019 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пензе завели дело о гибели людей в провалившемся под землю автомобиле

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек в автомобиле, провалившемся под землю на автостоянке в Пензе.
Видео: В Пензе автомобиль провалился под землю, погибли два человека

Предварительной причиной трагедии называется обвал грунта в результате размыва.

"Произошел обвал грунта и асфальтового покрытия, в результате чего припаркованная около одного из магазинов автомашина марки Lada Largus провалилась в образовавшуюся яму, заполненную горячей водой. В ней находились двое мужчин. Потерпевшие скончались на месте происшествия", - сообщили в СУ СК по Пензенской области.По факту смерти двух лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Причастность должностных лиц к причине аварии устанавливается. Расследование ведет отдел по особо важным делам регионального управления СК РФ. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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