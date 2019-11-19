Новости

Детсады и школы НАО оснастят системой распознавания лиц 11:37
Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из "Аквамена 2" 11:35
Французский город Бордо откажется от использования пластика 11:31
Проект по повышению конкурентоспособности российских вузов обновится 11:30
"Долгожданная реформа". Эксперт о продаже "красивых" номеров 11:30
Победа "Мисс Беларусь" на выборах в парламент взорвала Сеть 11:20
Глава Петропавловска-Камчатского подал в отставку 11:19
Минимальный возраст для продажи сигарет может быть повышен 11:13
Костромской полицейский трижды оштрафовал мертвеца 11:11
В Уфе мужчину задержали за погром на кладбище 11:08
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены 11:06
В Перми число пострадавших от отравления в кафе возросло до 31 11:02
Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье 10:56
В Малом театре прокомментировали госпитализацию Юрия Соломина 10:56
Умер режиссер Войтех Ясны 10:50
Боец ММА скончалась после поражения 10:47
В Китае 28 человек находятся в карантине с подозрением на бубонную чуму 10:43
В Волгограде серийная мошенница обманула людей на 2,5 млн рублей 10:43
В России снимут фильм о Чикатило 10:42
Десять кораблей ЧФ вышли в море на ракетные и артиллерийские стрельбы 10:40
СМИ: Юрий Соломин доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии 10:36
На сборах в Бурятии офицеры ВВО изучат сирийский опыт 10:33
Лукашенко проведет Олимпийское собрание НОК Беларуси 10:27
Названы популярные города России для отдыха мам и детей на Новый год 10:24
На Ставрополье в ДТП с семью машинами пострадали девять человек 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 11:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми число пострадавших от отравления в кафе возросло до 31

Текст: Алексей Трапезников

Количество пострадавших от отравления в пермских кафе, деятельность которых приостановили накануне, выросло с 20 до 31 человека.

Как пояснили в краевом минздраве, причиной отравления стала острая кишечная инфекция (Salmonella), характерные симптомы которой - высокая температура, диарея и рвота.

Роспотребнадзор назвал причину отравления 57 школьников на Кубани

В настоящее время большинство пострадавших госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. При этом, как отмечают в ведомстве, не исключено, что в ближайшее время за медицинской помощью могут обратиться и другие посетители кафе.

Санитарно-эпидемиологическим расследованием инцидента занимается Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Сотрудники ведомства уже провели отбор проб воды, пищевых продуктов и сырья, которые использовались для приготовления блюд в закрытых кафе. Помимо этого, проведено обследование сотрудников предприятий питания. Тем временем региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэнерго Украины готово на компромисс с "Газпромом" по транзиту газа
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
Турция может возобновить военную операцию в Сирии
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в экипажи "Союзов"
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию