В Перми число пострадавших от отравления в кафе возросло до 31

Количество пострадавших от отравления в пермских кафе, деятельность которых приостановили накануне, выросло с 20 до 31 человека.

Как пояснили в краевом минздраве, причиной отравления стала острая кишечная инфекция (Salmonella), характерные симптомы которой - высокая температура, диарея и рвота.

В настоящее время большинство пострадавших госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. При этом, как отмечают в ведомстве, не исключено, что в ближайшее время за медицинской помощью могут обратиться и другие посетители кафе.

Санитарно-эпидемиологическим расследованием инцидента занимается Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Сотрудники ведомства уже провели отбор проб воды, пищевых продуктов и сырья, которые использовались для приготовления блюд в закрытых кафе. Помимо этого, проведено обследование сотрудников предприятий питания. Тем временем региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.