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19.11.2019 19:44
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Худрук новосибирского бездомного театра передумал увольняться

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Худрук Новосибирского городского драматического театра (НГДТ) Сергей Афанасьев, заявивший на прошлой неделе о своем уходе из театра, продолжит им руководить. Он разорвал свое заявление об уходе с поста на глазах у журналистов.
Фото: Наталья Решетникова/ РГ Фото: Наталья Решетникова/ РГ
Фото: Наталья Решетникова/ РГ

"Мы тридцать лет ходим по кругу", - еще раз напомнил известный режиссер о ситуации, в которой оказался театр. У созданного в 1987 году театра до сих пор нет своего помещения. Все эти годы, как писала "РГ", афанасьевцы вынуждены ставить и выступать на разных сценах. На последние 17 лет их приютил владелец бутиков, предоставивший в аренду подвальное помещение - плохо подходящее для просмотра театральных постановок. Последней каплей, вынудившей худрука на отчаянный шаг, стало то, что арендодатель решил забрать первый этаж, на котором располагались гардероб и касса. "В таком ужасающем виде, прежде всего для зрителей, театр не может существовать", - объяснил свою позицию Сергей Афанасьев.

Фото: AP Photo/Luca Bruno
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- Мы не раз обращались к властям разного уровня о предоставлении нам приспособленной под театр площадки. То, что я подал заявление на увольнение мэру города, не является попыткой шантажа кого-либо. Это отчаянная попытка привлечь внимание к проблемам театра. Заканчивается Год театра, и я отчетливо понимаю, что потом вообще будет не до нас, - сказал Сергей Афанасьев.

Он поблагодарил театральное сообщество страны, СМИ, зрителей за оказанную поддержку.

Накануне с худруком встретился губернатор области Андрей Травников. Итогом стало поручение региональному минкульту проработать вопрос об оказании помощи мэрии Новосибирска по финансированию текущей деятельности НГДТ под руководством С. Н. Афанасьева. Также губернатор поручил мэру Новосибирска урегулировать вопрос с арендой помещений для театра, обеспечив беспрепятственное функционирование НГДТ.

Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков сообщил, что область готова уже в следующем году финансировать из регионального бюджета начало строительных работ в бывшем кинотеатре "Пионер" - это муниципальное здание афанасьевцы получили в 2015 году. Но ряд обстоятельств, в том числе судебных тяжб с бывшим арендатором, затормозили его реконструкцию. В декабре 2018 года проект прошел экспертизу. Реконструкция здания потребует около 450 миллионов рублей.

- Мы получили подтверждение, что проект вошел в федеральную программу, - сообщила заместитель мэра - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова. - Формально деньги выделены на 2022-2023 годы. Но принято решение, что, не дожидаясь федеральных средств, город и область начнут финансирование и реконструкцию здания "Пионера" уже в следующем году.

После утверждения регионального бюджета на 2020 год станет известна сумма, выделенная на эти цели. В январе будущего года планируется провести конкурс на определение подрядной организации, и с весны строители приступят к работам.

Пока НГДТ остается в прежнем помещении, но если арендодатель будет настаивать на своем, то муниципалитет готов найти новое помещение. Анна Терешкова сообщила, что уже посмотрела несколько вариантов зданий, расположенных в центре города.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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