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19.11.2019 09:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки

Текст: Надежда Столярчук

Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве пропавшей несколько дней назад 29-летней женщины. Он уже дал признательные показания.

Фото: iStock
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Как рассказали в СК Красноярского края и Хакасии, мужчина показал, где находится тело убитой, пропавшей 15 ноября. Женщина уехала на своем автомобиле Hyundai Solaris в поселок Арейское, после чего о ее местонахождении ничего не было известно. К поискам привлекались полиция и волонтеры. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Как рассказал задержанный, он встретился с женщиной - своей подругой - в поселке Арейское. Та приехала выяснить отношения. Вместе они отправились в Красноярск.

- По дороге в районе одной из заброшенных воинских частей возникла ссора, мужчина нанес девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, после засыпал тело мусором. На автомобиле потерпевшей он доехал до Красноярска и бросил его на одной из улиц в Октябрьском районе краевого центра, - пояснили в региональном СК.

Следствие намерено добиваться в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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