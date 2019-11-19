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19.11.2019 14:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жители трех сел в Омском районе остались без тепла в морозы

Текст: Наталья Граф (Омск)
В Омскую область пришли 25-градусные морозы, а в квартирах жителей поселка Красная горка до сих пор нет отопления. Однако, несмотря на критическое положение, чиновники не торопятся объявлять чрезвычайную ситуацию. Сельчан фактически бросили на произвол судьбы и предлагают им решать проблемы с обогревом жилья самостоятельно.
Наталья Болачева: За месяц отопления конвекторами счетчик "намотал" уже на 8700 рублей. Фото: Наталья Граф Наталья Болачева: За месяц отопления конвекторами счетчик "намотал" уже на 8700 рублей. Фото: Наталья Граф
Наталья Болачева: За месяц отопления конвекторами счетчик "намотал" уже на 8700 рублей. Фото: Наталья Граф

- Мы по-настоящему замерзаем, - кричит сквозь кашель в трубку многодетная мама Наталья Болачева. - Температура в комнате не поднимается выше 11 градусов, несмотря на включенные четыре обогревателя и одну ветродуйку. Деревянные стеклопакеты покрылись льдом уже изнутри.

Фото: Олег Богданов
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У Наташи шестеро детей. Самой младшей - Полине - всего 6 месяцев. Ребятишки не снимают валенки и тулупы даже на ночь. Спят, прижавшись друг к дружке. Несколько раз в неделю в Красной горке "вырубает" электричество. Старая проводка не выдерживает нагрузки. В каждом оставшемся без отопления доме работают по четыре-пять электрических приборов одновременно. По чьей вине сельчане оказались в заложниках у зимы, выяснять никто не торопится.

"РГ" уже писала о том, что этим летом в рамках модернизации жилищно-коммунального комплекса в поселке Красная Горка Омской области… разобрали мазутную котельную. Убытки от ее эксплуатации, по данным чиновников, превысили 17 миллионов рублей. В качестве альтернативы сельчанам предложили перейти на газовое топливо. Но многие семьи не смогли найти деньги на газификацию. Компания-инвестор запросила за подключение более 200 тысяч рублей с каждой усадьбы. В результате почти половина жителей поселка осталась без отопления.

Вместо благоустройства сельчане вернулись к старинному способу обогрева жилья - разобрали стены и поставили печи. В безвыходном положении оказались жители многоквартирных домов, где печку не поставишь. Им раздали обогреватели.

- По словам жителей, глава Омского района Долматов Геннадий Геннадиевич, предложив собственниками электроконвекторы, решил, что вопрос закрыт, и не собирается принимать какие-либо меры, - сообщает правительство Омской области.

Аналогичная ситуация благодаря программе "модернизации" сложилась и в других поселениях Омского района. В минус 25 замерзают жители многоквартирных домов в поселке Новотроицкое, Усть-Заостровке и поселке Речной.

- Внутридомовые сети потребителей в данных поселениях не рассчитаны на подключение дополнительных электрообогревателей, что в свою очередь ведёт к риску возникновения пожара, - пояснили в компании "Россетти Сибирь".

В Новотроицком короткое замыкание произошло при первом же использовании обогревателей. Перепуганные соседи разъехались по родственникам и знакомым. Дом, реконструированный в 2015 году, рискует стать непригодным для проживания. В Красной горке в доме по адресу Школьная, 5 проводку также коротит. Но жильцам здесь переезжать некуда - по очереди дежурят ночами. Время доезда пожарных до поселка - 40 минут.

- Мы неоднократно обращались к главе с просьбой создать в поселении пожарный пост, - рассказали "РГ" в ГУ МЧС Росси по Омской области. - Готовы были даже выделить пожарную машину. Но не нашли понимания.

Фото: Юрий Снегирев / РГ
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В администрации Омского района "РГ" заявили, что район получил паспорт готовности к отопительному сезону. А замерзающие жители сами виноваты в сложившейся ситуации - ведь большинство из них голосовало за газификацию.

- Мы обязаны обеспечить людей источником тепла - мы это сделали, - сообщил "РГ" заместитель главы Омского района Александр Плукчи. - В поселке Речном все 10 домов подключены к газу, в поселке Красная горка газ будет подведен до конца недели. Кто пожелает к нему подключиться за свой счет, тот подключится. Кто не сможет - пусть отапливается электроконвекторами. Районный бюджет не в состоянии содержать котельные. А пожарный пост мы создали три года назад в деревне Комсомол. Но там до сих пор нет ни одного сотрудника, он пустует. У правительства Омской области нет финансовой возможности содержать наших пожарных.

Между тем по закону решение о ликвидации котельной можно принимать только в том случае, когда каждый дом будет гарантированно обеспечен теплом.

- А жителей Омского района по сути заставляют за свои деньги решать проблему местных властей, - считает помощник депутата Государственной думы Дмитрий Петренко. - Котельную "до ручки" довели не жители.

Почему газификация в Омском районе оказалась принудительной, в настоящее время выясняют правоохранительные органы. А правительство Омской области спешно ищет пути предотвращения коммунальной катастрофы. Чиновники уже приняли решение установить в селе Новотроицкое электрокотлы за счет областного бюджета. Что делать жителям других сел, непонятно. Пока закаленные непогодой сибиряки стойко переносят холод. Но настоящие морозы еще впереди.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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