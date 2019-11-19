Жители трех сел в Омском районе остались без тепла в морозы

В Омскую область пришли 25-градусные морозы, а в квартирах жителей поселка Красная горка до сих пор нет отопления. Однако, несмотря на критическое положение, чиновники не торопятся объявлять чрезвычайную ситуацию. Сельчан фактически бросили на произвол судьбы и предлагают им решать проблемы с обогревом жилья самостоятельно.

- Мы по-настоящему замерзаем, - кричит сквозь кашель в трубку многодетная мама Наталья Болачева. - Температура в комнате не поднимается выше 11 градусов, несмотря на включенные четыре обогревателя и одну ветродуйку. Деревянные стеклопакеты покрылись льдом уже изнутри.

У Наташи шестеро детей. Самой младшей - Полине - всего 6 месяцев. Ребятишки не снимают валенки и тулупы даже на ночь. Спят, прижавшись друг к дружке. Несколько раз в неделю в Красной горке "вырубает" электричество. Старая проводка не выдерживает нагрузки. В каждом оставшемся без отопления доме работают по четыре-пять электрических приборов одновременно. По чьей вине сельчане оказались в заложниках у зимы, выяснять никто не торопится.

"РГ" уже писала о том, что этим летом в рамках модернизации жилищно-коммунального комплекса в поселке Красная Горка Омской области… разобрали мазутную котельную. Убытки от ее эксплуатации, по данным чиновников, превысили 17 миллионов рублей. В качестве альтернативы сельчанам предложили перейти на газовое топливо. Но многие семьи не смогли найти деньги на газификацию. Компания-инвестор запросила за подключение более 200 тысяч рублей с каждой усадьбы. В результате почти половина жителей поселка осталась без отопления.

Вместо благоустройства сельчане вернулись к старинному способу обогрева жилья - разобрали стены и поставили печи. В безвыходном положении оказались жители многоквартирных домов, где печку не поставишь. Им раздали обогреватели.

- По словам жителей, глава Омского района Долматов Геннадий Геннадиевич, предложив собственниками электроконвекторы, решил, что вопрос закрыт, и не собирается принимать какие-либо меры, - сообщает правительство Омской области.

Аналогичная ситуация благодаря программе "модернизации" сложилась и в других поселениях Омского района. В минус 25 замерзают жители многоквартирных домов в поселке Новотроицкое, Усть-Заостровке и поселке Речной.

- Внутридомовые сети потребителей в данных поселениях не рассчитаны на подключение дополнительных электрообогревателей, что в свою очередь ведёт к риску возникновения пожара, - пояснили в компании "Россетти Сибирь".

В Новотроицком короткое замыкание произошло при первом же использовании обогревателей. Перепуганные соседи разъехались по родственникам и знакомым. Дом, реконструированный в 2015 году, рискует стать непригодным для проживания. В Красной горке в доме по адресу Школьная, 5 проводку также коротит. Но жильцам здесь переезжать некуда - по очереди дежурят ночами. Время доезда пожарных до поселка - 40 минут.

- Мы неоднократно обращались к главе с просьбой создать в поселении пожарный пост, - рассказали "РГ" в ГУ МЧС Росси по Омской области. - Готовы были даже выделить пожарную машину. Но не нашли понимания.

В администрации Омского района "РГ" заявили, что район получил паспорт готовности к отопительному сезону. А замерзающие жители сами виноваты в сложившейся ситуации - ведь большинство из них голосовало за газификацию.

- Мы обязаны обеспечить людей источником тепла - мы это сделали, - сообщил "РГ" заместитель главы Омского района Александр Плукчи. - В поселке Речном все 10 домов подключены к газу, в поселке Красная горка газ будет подведен до конца недели. Кто пожелает к нему подключиться за свой счет, тот подключится. Кто не сможет - пусть отапливается электроконвекторами. Районный бюджет не в состоянии содержать котельные. А пожарный пост мы создали три года назад в деревне Комсомол. Но там до сих пор нет ни одного сотрудника, он пустует. У правительства Омской области нет финансовой возможности содержать наших пожарных.

Между тем по закону решение о ликвидации котельной можно принимать только в том случае, когда каждый дом будет гарантированно обеспечен теплом.

- А жителей Омского района по сути заставляют за свои деньги решать проблему местных властей, - считает помощник депутата Государственной думы Дмитрий Петренко. - Котельную "до ручки" довели не жители.

Почему газификация в Омском районе оказалась принудительной, в настоящее время выясняют правоохранительные органы. А правительство Омской области спешно ищет пути предотвращения коммунальной катастрофы. Чиновники уже приняли решение установить в селе Новотроицкое электрокотлы за счет областного бюджета. Что делать жителям других сел, непонятно. Пока закаленные непогодой сибиряки стойко переносят холод. Но настоящие морозы еще впереди.