Прозвенел звонок. Распахнулись двери кабинетов. Детвора кинулась играть в салочки. Но тут директриса сказала строгим голосом:

- Не бегать! Потолок на первом этаже может обвалиться!

Так начался первый учебный день для детей из ушакинской школы, что в Ленинградской области, на новом месте. После наших многочисленных публикаций, защищавших школу от закрытия, ее все же закрыли. 76 школьников возят в две-три ходки за 35 километров в Пельгору, в местную школу, которая и так переполнена.

Про злоключения школы в Ушаках мы рассказали в номере за 6 ноября.

Что это? Коварство или идиотизм? Просторная трехэтажная школа со спортзалом в Ушаках опечатана судебными приставами. За то, что новый 22-летний врио директора Никита Андреев палец о палец не ударил, чтобы выполнить указания потребнадзора по покраске нескольких кабинетов. Прошли и летние, и осенние каникулы, но ничего сделано не было. Логично, что школу закрыли. Надо что-то делать! Закупить краску или заключить контракт. Субботник объявить, что ли. Но новый председатель тосненского комитета образования Ленинградской области Юлия Исмайлова решила иначе. Учеников с учителями стали возить за тридевять земель на кряхтящих "пазиках". 50 минут туда. 50 обратно. И так, пока не перевезут всех. Мест в одном автобусе 22. Вот и считайте.

Чем же так не понравилась ушакинская школа чиновникам? Не тем ли, что она приглянулась бизнесменам? Школа стоит прямо на трассе Москва - Санкт-Петербург. Идеально подходит под гостиницу для дальнобойщиков. Слух об этом прошел по селу, и народ стал протестовать. Чиновники делали большие глаза и уверяли даже "Российскую газету", что такого не будет. Школе быть! Но на прошлой неделе пришли приставы и дали 60 дней на исправление недостатков, которые устранить - дело двух дней. Но прошла неделя, и - тишина. Не странно ли?

Ядром "сопротивления" закрытию стала бывшая директриса Нина Симанова. Не буду углубляться в историю ее взаимоотношений с комитетом образования. Получится детектив страниц на 800. Тем более что наша газета все подробно описала аж в трех номерах. Скажу лишь одно: по мнению адвоката Алексея Крюкова, против его подзащитной Симановой было сфабриковано уголовное дело. Обвинения абсурдны: она оформила своего мужа - учителя физики - еще и дворником. Двор был чист. Физика преподавалась. А Симанову объявили в федеральный розыск и продержали в СИЗО двое суток. Если бы не правозащитники и наша газета, то сидела бы она до суда. Ну не бред? Однако этот бред передан в суд, и в декабре будет очередное заседание. Чего только не сделаешь ради драгоценных квадратных метров на знаменитой трассе!

Первый учебный день в новой школе для ушакинских детей начался с незадачи. Бензина в автобусе не было. Талоны на топливо водитель не получил. Долго ругался с заправщицей, обещал, что комитет образования переведет деньги. Потом плюнул и заправил машину на свои. В салоне дети спешат на занятия.

Но спешить было рано. Первый урок начинался ровно три раза - дети все прибывали и прибывали. А про детей из Георгиевского и вовсе забыли. У водителей не было маршрутного расписания.

Пельгоринская школа походила на эвакопункт в годы Великой Отечественной. Пришлым определили музей, учительскую и подсобку. По два класса в одной комнате. Два учителя ведут уроки. Благодать! Хочешь - слушаешь геометрию, а хочешь - историю. Точь-в-точь, как в партизанском крае. В туалете ковшики. Чтобы смывать за собой. А спортзал на ремонте.

- Представляете, мне сказали, чтобы я пока проходила теорию, - чуть не плачет преподаватель физкультуры.

Уроки сократили до 40 минут. Перемены по 5 минут! Ни поесть, ни в туалет сходить.

А тем временем в школу прибыла председатель комитета образования Юлия Исмайлова. Вместо того чтобы обратить свое высокое внимание на невыносимые условия для новоселов, она стала выговаривать педколлективу, что чем больше шума будет подниматься вокруг ушакинской школы, тем больше вероятность, что ее закроют насовсем. И даже называла фамилии смутьянов.

Жаль, что среди этих фамилий не было моей. Чем дальше в лес, тем я больше убеждаюсь, что школу "продали" на корню ушлым предпринимателям. А все слова чиновников не более чем дымовая завеса. Наша газета постарается развеять этот дым.

Если чиновники не читают газет и не понимают, что у "Российской газеты" эта история на особом конт­роле, то я обращаюсь в Следственный комитет. Центральный его аппарат. Считаю эту публикацию основанием для проведения расследования по отношению действий (бездействия) тосненского комитета образования, приведшего к существенному ухудшению условий обучения 76 учеников ушакинской школы. А в Следственном комитете за детей стоят горой. Так-то.