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19.11.2019 21:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека пострадали в ДТП с участием 13 машин в Волгограде

Текст: Елена Мелихова (Волгоград)

В массовом ДТП, произошедшем в Волгограде, по уточненным данным, повреждены 13 автомобилей. Два человека получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Волгоградской области.

Фото: Пресс-служба МВД России по Ростовской области
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Авария произошла на проспекте Ленина в районе площади Возрождения. Двигавшаяся по проезжей части фура с морковью протаранила 13 машин. Водитель утверждает, что у грузовика отказали тормоза.

Специалистам предстоит проверить все обстоятельства случившегося. На месте работают представители служб экстренного реагирования.

Пострадавшим людям оказана медицинская помощь.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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