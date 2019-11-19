Два человека пострадали в ДТП с участием 13 машин в Волгограде

В массовом ДТП, произошедшем в Волгограде, по уточненным данным, повреждены 13 автомобилей. Два человека получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Волгоградской области.

Авария произошла на проспекте Ленина в районе площади Возрождения. Двигавшаяся по проезжей части фура с морковью протаранила 13 машин. Водитель утверждает, что у грузовика отказали тормоза.

Специалистам предстоит проверить все обстоятельства случившегося. На месте работают представители служб экстренного реагирования.

Пострадавшим людям оказана медицинская помощь.