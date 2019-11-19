Киев отказался считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Состоявшееся накануне возвращение Россией задержанных год назад в Керченском проливе двух украинских бронекатеров и буксира Киеву не является акт доброй воли, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По словам украинского чиновника, он рассматривает возвращение кораблей в качестве выполнения Москвой решения Международного морского трибунала.

Специалисты осмотрят возвращенные корабли и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть в строй, отметил Загороднюк в своем Facebook.

Напомним, что 25 ноября 2018 ВМС Украины совершили грубую провокацию, нарушив морскую государственную границу России. В итоге все три украинских корабля, опасно маневрировавших и создававших угрозу другим судам, были задержаны российскими пограничниками.