На Кубани локализовали природные пожары

В Сочи и Туапсинском районе локализовали два очага природного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

К ликвидации были привлечены 289 человек, 59 единиц техники. Тушение осложнялось тем, что пожар распространялся в труднодоступных местах, поэтому пришлось прибегать к помощи авиации - вертолетам МИ-8.

В крае из-за увеличения возгораний сухой растительности введен особый противопожарный режим, в период действия которого запрещено разведение открытого огня.

Напомним, лесные пожары начались 7 ноября в Северском районе Кубани и распространились до национального парка Сочи. Их площадь достигала 63,9 гектара.