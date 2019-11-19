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19.11.2019 13:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани локализовали природные пожары

Текст: Ирина Белова

В Сочи и Туапсинском районе локализовали два очага природного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

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К ликвидации были привлечены 289 человек, 59 единиц техники. Тушение осложнялось тем, что пожар распространялся в труднодоступных местах, поэтому пришлось прибегать к помощи авиации - вертолетам МИ-8.

В крае из-за увеличения возгораний сухой растительности введен особый противопожарный режим, в период действия которого запрещено разведение открытого огня.

Напомним, лесные пожары начались 7 ноября в Северском районе Кубани и распространились до национального парка Сочи. Их площадь достигала 63,9 гектара.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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