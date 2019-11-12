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12.11.2019 12:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани из-за крупных лесных пожаров введен режим ЧС

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Юлия Симатова Фото: Юлия Симатова
Фото: Юлия Симатова

В Северском районе Краснодарского края в связи с лесными пожарами введен режим ЧС. По информации ГУ МЧС региона, на территории края в настоящий момент продолжают тлеть три очага, два из которых локализованы. Всего площадь возгорания достигла около 100 гектаров.

Фото: Пресс-служба МЧС России по КЧР
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- Сейчас в Северском районе продолжает работу оперативный штаб по тушению лесных пожаров. Отслеживать обстановку и выявлять новые очаги возгорания помогает беспилотный летательный аппарат. Места очагов обследуют патрульные группы, чтобы установить предварительные причины пожара. Всего к ликвидации стихии привлечены 387 человек и 15 единиц техники, - сообщили в ведомстве.

Редкие для этого времени года лесные пожары на Кубани начались 7 ноября. Главной причиной возгорания инспекторы надзорной деятельности называют человеческий фактор: в минувшие праздники на природе отдыхало большое количество туристов, кто-то не залил водой костер, и этого вполне достаточно, чтобы возникло пламя. Из-за появления новых очагов возгорания появилась версия умышленных поджогов. Обстановку усугубляет глубокая лиственная подстилка и сухая погода. Для тушения используются вертолеты. Большую помощь в борьбе с огнем оказывают добровольцы: местные жители и работники турбаз.

Кроме того, в связи с установившейся теплой ясной погодой сегодня в 25 районах Кубани объявлен противопожарный режим. Спасители напоминают основные правила безопасности в лесу: нельзя оставлять бутылки и прочий мусор на солнечных полянах, бросать окурки, взрывать пиротехнику, а главное - разводить костры.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Лесные пожары
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