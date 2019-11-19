Полиция начала проверку по факту нападения на журналиста в Евпатории

Полиция приступила к проверке факта нападения на оператора телеканала "Крым 24" Андрея Еремизина во время съемок сюжета о нелегальной торговле на одном из рынков Евпатории. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

- Во время рейда произошел инцидент, сотрудникам телекомпании повредили оборудование, - пояснили в ведомстве. - Соответствующая информация поступила в органы внутренних дел, она зарегистрирована в законном порядке. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента. В пресс-службе добавили, что по результатам проверки будет принято законное решение.

Как сообщалось, в Евпатории днем 19 ноября на так называемом колхозном рынке торговцы напали на съемочную группу телеканала "Крым 24" (телерадиокомпания "Крым"). В частности, один из продавцов ударил по лицу телеоператора Андрея Еремизина.