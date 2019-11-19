В Евпатории продавец избил тележурналиста

В Евпатории на так называемом колхозном рынке, расположенном на пересечении улиц Интернациональной и Дмитрия Ульянова, торговцы напали на съемочную группу телеканала "Крым 24". Об этом сообщается на сайте телеканала.

На канале также уточнили, что в результате инцидента оказалась повреждена телеаппаратура.

Как выяснилось, журналисты освещали рейд сотрудников управления муниципального контроля Евпатории по рынку. Когда корреспондент канала записывала стендап, сзади ей в волосы вцепилась неизвестная женщина. Затем один из торговцев схватил за руки оператора телеканала Андрея Еремизина, после чего ударил его по лицу.

- Оказалось, что у этих торговцев есть разрешения на осуществление торговли, и непонятно, зачем они предприняли насильственные действия в отношении журналистов, - признался "РГ" очевидец события. - Затем к месту происшествия приехали сотрудники полиции, которые сейчас разбираются в ситуации.

Ранее в Симферополе незаконно заехавший на пешеходную улицу мотоциклист ударил в лицо журналиста телерадиокомпании "Крым" Николая Уварова, который пытался его остановить.