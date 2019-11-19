В Крыму рассказали о первых заявках на строительство игорной зоны

Уже несколько российских инвесторов подали заявки на строительство игорной зоны в поселке Кацивели (Ялта). Об этом журналистам в Симферополе сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что проект будет реализовываться через инвестиционное соглашение.

- Заявки формируются, - отметил глава крымского правительства. - Есть достаточное количество желающих участвовать в создании игорной зоны в Ялте: три претендента уже есть.

Ранее Гоцанюк заявлял, что в Совете министров Крыма рассматривают два варианта: через реализацию земельного участка под казино на аукционе и через заключение инвестиционного соглашения.

Как сообщалось, в октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании на южном берегу Крыма игорной зоны "Золотой берег"​​​ на площади 146 851 квадратный метр.

В конце 2018 года глава РК Сергей Аксенов оценивал стоимость проекта на уровне восьми миллиардов рублей. По его словам, игорную зону предполагается создать к 2022 году.