В Симферополе стартует ремонт башни железнодорожного вокзала

В Симферополе подрядчик компания "Меандр" в ближайшие дни приступит к ремонту одного из самых заметных архитектурных символов города - 43-метровой водонапорной башни с часами на железнодорожном вокзале. Об этом "РГ" сообщил главный инженер центра железнодорожных вокзалов "Крымской железной дороги" Мурат Акимов.

Силами высотников уже проведено обследование часового механизма и циферблата здания диаметром три метра. До конца 2019 года планируется заменить четыре угловые колонны, украшающие башню. Они начали разрушаться, из-за чего в целях безопасности их пришлось обнести сеткой, а круглые навершия демонтировать. По образцу старых колонн изготовят идентичные новые. Пройдут ремонтные работы и внутри башни.

Работы продолжатся в 2020 году, когда планируется отремонтировать шпиль, внешние декоративные элементы, колонны ротонды и навесы, примыкающие к башне со стороны фасада.

Ранее в рамках подготовки к запуску движения поездов по Крымскому мосту на вокзале отремонтированы тротуары, демонтированы торговые ряды в итальянском дворике, усилены системы безопасности.

Напомним, в июне 2019 года при подготовке "прямой линии" с президентом России операторам колл-центра поступил вопрос от симферопольского школьника, озабоченного состоянием башни вокзала, построенной по проекту архитектора Алексея Душкина: "Я хочу, чтобы эта башня была отреставрирована, потому что ее части разрушаются. А еще я мечтаю проехать по Крымскому мосту на поезде и хочу, чтобы по этому мосту запустили скоростные поезда - "Сапсан" и "Ласточка", - сказал президенту житель города. Тогда глава РК Сергей Аксенов дал обещание обратиться в федеральные ведомства для решения этого вопроса.